Podívejte se na unikátní prototyp iPod touch 3. generace se zadním fotoaparátem

Na světě se dá sbírat prakticky cokoliv – někdo sbírá poštovní známky, někdo luxusní staré vozy a někdo třeba jablečné produkty. Mezi jednoho z předních světových sběratelů patří Giulio Zompetti. Ten ale nesbírá jen tak nějaké jablečné produkty, nýbrž jejich prototypy, které se (většinou) neměly nikdy dostat na světlo veřejnosti. Čas od času Zompetti sdílí své nové úlovky prostřednictvím svého twitterového účtu – a učinil tak i ve včerejších večerních hodinách. Konkrétně se pochlubil iPodem touch 3. generace ve zlaté barvě, který disponoval zadní kamerou.

iPod touch 3. generace spatřil světlo světa 9. září 2009. Ještě měsíc předtím se však internetem prohnaly fotografie podobného prototypu, a tak se každý jablečný příznivce těšil z toho, že bude mít budoucí iPod touch zadní kameru. Na měsíc vzdáleném představení však bohužel došlo k odhalení iPodu touch 3. generace určeného pro širokou veřejnost, který bohužel zadní kamerou nedisponoval. Posledních pár dnů před představením se na internetu i nadále objevovaly tyto prototypy, jenž se zadní kamerou pochlubit mohly. Po únicích a vydání iPodu touch 3. generace se na celou „kauzu“ zapomnělo, tedy až do května 2010, kdy se na internetu objevilo další video, ve kterém se výše zmíněný iPod s kamerou opět objevil. Za několik dní došlo opět k zapomenutí, a to celkem na 10 let. Letos se tento prototyp iPodu opět objevil, a to konkrétně v dubnu na portálu eBay.

Dotyčný prodávající na eBay u tohoto iPodu uvedl, že jej zakoupil na bleším trhu od někoho, kdo je odkoupil v aukci na eBay. Podobná zařízení jsou mezi sběrateli velmi žádaná, Zompetti dokonce v minulosti uvedl, že některá z nich získal z recyklačních středisek. Zatímco třetí generace iPodu touch se oficiálně kamerou chlubit nemůže, tak Apple své dílo dokonal u iPodu touch čtvrté generace, kde už zadní kameru najdeme. Přední kamera iPodu touch 4. generace disponuje 0,3 megapixely, zadní poté 0,7 megapiely. Na závěr ještě podotkneme, že kamera u prototypu iPodu touch třetí generace je samozřejmě 100% funkční.