Kolik stojí Apple kvůli koronaviru uzavřené Apple Story a jejich údržba

Je to již hezkých pár týdnů, konkrétně přes dva měsíce, co se Apple rozhodl na dlouhou dobu uzavřít brány svých obchodů, především z důvodu karanténních opatření a dalších vládních nařízení. Společnost totiž nechtěla riskovat potenciální nákazu zaměstnanců či zákazníků, a tak raději sklopila hlavu a dodržela stanovené regulace. Ač se jablečné prodejny začínají pomalu ale jistě po celém světě otevírat a zákazníci se do nich váhavě vracejí, takto dlouhá uzavírka bude mít pravděpodobně dalekosáhlé ekonomické následky. Alespoň tedy podle několika organizací, které vyčíslily škody a názorně ukázaly, kolik uzavření Apple Storů tohoto technologického giganta stálo.

Udržovat několik set obchodů po celém světě není zdaleka levná záležitost, což se projevilo zejména nyní, při koronavirové pandemii. Apple byl totiž nucen takřka ze dne na den uzavřít všech 458 prodejen mimo Čínu, kde se opatření začala uvolňovat o poznání dříve než ve zbytku světa. Co si budeme povídat, tento technologický gigant je v mnoha věcech poměrně konzervativní a jednou z nich je i bezpečnost zaměstnanců a zákazníků, které se tímto razantním krokem Apple pokoušel ochránit. Proto byly takřka měsíc, od 13. března do 18. dubna, všechny obchody bez výjimky zavřené, a to i v lokacích a místech, kde ostatní výrobci a maloobchody fungovali nepřetržitě. Stejně tak se společnost v minulosti opakovaně zmínila o tom, že nebude dbát na kroky konkurence a vše bude otevírat postupně, dle dané epidemiologické situace v jednotlivých oblastech. Až do začátku května tak Apple své stanovisko nijak nepřehodnotil a za celý duben otevřel jeden jediný obchod, a to v Jižní Koreji, kde se šíření začalo zpomalovat o poznání dříve. Před pár týdny pak došlo k postupnému otevírání bran Apple Storů také v Rakousku, konkrétně Vídní, Německu, Švýcarsku a Itálii.

Teprve až minulý týden Apple seznal, že otevře také 25 obchodů v Severní Americe a 12 prodejen v Kanadě. Pochopitelně za přísných hygienických podmínek a opatřeních, alespoň tedy podle slov generálního ředitele Tima Cooka a dalších výkonných manažerů. Na této skutečnosti nic nezměnil ani fakt, že společnost za tuto dobu přišla o obrovskou částku, jelikož podle statistik vydělává 5 546 dolarů za rok, a to pouze za 0.300 metru čtverečních. Tento zajímavý údaj se vztahuje výhradně k prodejnám, protože je Apple považován za nejvýdělečnějšího provozce maloobchodů na světě a hravě překonává i luxusní značky jako je Tiffany & Co.

Jen v roce 2015 si Apple mohl připsat na vrub „území“ o rozloze necelých 500 tisíc metrů čtverečních, jenž bylo rozprostřeno v 463 různých prodejnách. A není divu, jablečná společnost své obchody neustále zvětšuje a využívá monumentálních staveb, které mají často i několik podloží. Průměrně tak technologický gigant vydělá 63,5 milionů dolarů ročně pouze za jeden Apple Store, což dělá při jednoduchém vynásobení a propočtu času, během něhož byly obchody uzavřeny, astronomickou částku 2,4 miliard dolarů za první měsíc. Toto číslo lze pak s klidným svědomím zdvojnásobit, jelikož během druhého měsíce pandemie Apple otevřel pouze jeden obchod a stovky prodejen jsou stále uzavřeny. Tak či onak je jisté, že společnost přichází o rekordní množství peněz, což však představitele podle všeho netrápí. Stále se drží plánu a nejnovější zprávy zní tak, že dalších 100 obchodů v Severní Americe bude otevřený do konce týdne. Uvidíme, jak se nakonec situace bude nadále vyvíjet.