V první polovině tohoto týdne jsme se dočkali vydání nové aktualizace operačního systému macOS Catalina, a to na verzi 10.15.5. Tato aktualizace byla především mezi uživateli MacBooků vcelku očekávaná, jelikož Apple přidal novou funkci s názvem Správa kondice baterie. Tato funkce je svým způsobem podobná Kondici baterie z iOS, avšak i přesto nemůžeme v rámci macOS zjistit například maximální kapacitu baterie v procentech, anebo třeba to, kolik cyklů ma za sebou baterie vašeho MacBooku.

Jak zjistit, kolik cyklů má baterie vašeho MacBooku

Pokud chcete zjistit, kolik cyklů má za sebou baterie vašeho MacBooku, tak se držte tohoto postupu:

Na vašem MacBooku najeďte myší do levého horního rohu obrazovky a v horní liště klepněte na ikonu .

. Poté, co se otevře rozbalovací menu, tak na klávesnici podržte klávesu Option, čímž se některé položky v menu změní.

klávesu čímž se některé položky v menu změní. S podrženou klávesou Option klepněte kurzorem na první možnost Informace o systému…

klepněte kurzorem na první možnost Pusťte klávesu Option.

klávesu Zobrazí se nové okno s informacemi o systému, kde se v levém menu přesuňte do sekce Napájení.

Zde stačí najít položku Počet cyklů, jenž se nachází v kategorii Informace o baterii pod kolonkou Informace o stavu.

Číslo vedle textu Počet cyklů udává, kolik nabíjecích cyklů za sebou váš MacBook má. Možná se ptáte, anebo si nejste 100% jistí tím, co je to vlastně cyklus baterie. Jeden cyklus baterie se počítá jakožto nabití baterie od 0 % do 100 %, respektive počet, kolikrát se baterie z 0 % úplně nabila. Pokud tedy máte zařízení nabito například na 70 % nabijete jej do 90 %, tak se nezapočítává celý nabíjecí cyklus, ale jen 20 % cyklu. Aby došlo k započtení, tak budete muset zařízení dobít ještě 80 % kapacity – až poté se počet cyklů zvětší o jednu celou jednotku. Je tedy jedno, jestli jeden nabíjecí cyklus vytvoříte jedním nabitím, anebo mezi ním MacBook z baterie pětkrát odpojíte. Baterie MacBooku by měla být podle Applu schopna vydržet cca tisíc nabíjecích cyklů.