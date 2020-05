Budoucí HomePod se bude schopný uchladit vlastními vibracemi

Apple si během jednoho roku zaregistruje hned několik tisíc různých patentů. Tyto patenty lze považovat za jakýsi „náhled“ do budoucnosti produktů a technologií, které kalifornský gigant chystá. Jen zlomek z nich však Apple vůbec někdy využije. Při průměrném registrování hned několika různých patentů denně je navíc velmi těžké určit, které z nich se v budoucnu stanou skutečnými. Jedním z posledních patentů, který se dostal na světlo světa, hovoří o speciálním reproduktoru, který by se dokázal sám chladit, a to vytvářením interního proudu vzduchu. Tento patent dostal oficiální jméno „Dual speaker enabled cooling“ – pojďme se na něj podívat zblízka.

Ano, v úvodním odstavci jste doopravdy četli správně – reproduktor, který se dokáže uchladit vlastním generováním proudu vzduchu. Většina elektroniky potřebuje ke svému chodu určitou formu chlazení. V případě kompaktních reproduktorů však často na řešení aktivního chlazení jednoduše nezbude místo. Navíc k tomu, co si budeme nalhávat, připevnit do reproduktoru ventilátor asi úplně nepřipadá v úvahu. Rozhodně se nejedná o ideální designové řešení a navíc k tomu by mohlo při přehrávání hudby docházet k rušení zvuku. V malých tělech reproduktorů se však nachází stále menší a výkonnější technika, kterou je třeba alespoň nějakým způsobem chladit. Nejde ani tak o to, že by se celý systém mohl kompletně přehřát a selhat, ale spíše o prodloužení životnosti reproduktoru.

Je víceméně jasné, že má Apple letos v plánu vydat nový HomePod – údajně by jeho tělo mělo být oproti současné generaci o mnoho menší. Právě kvůli tomu byl výše zmíněný patent vytvořen, tedy aby mohl malý HomePod své výkonné vnitřnosti uchladit a prodloužit tak jejich životnost. Co se týče systému chlazení, tak už jste si určitě všimli, že se reproduktory při vyšších hlasitostech hýbou a vibrují. Právě tyto vibrace by mohly u nového HomePodu produkovat interní proud vzduchu, který by bylo možné k chlazení hardwaru využít. V tomto případě je však nutné, aby reproduktory uvnitř byly umístěny speciálním způsobem tak, aby byl proud vzduchu co možná nejsilnější a nejefektivnější. Údajně by systém navíc dokázal sám určit, kdy by bylo chlazení nutné aktivovat – neprobíhalo by tedy permanentně. Jedná se sice o vcelku úsměvné řešení, ale pokud bude fungovat, rozhodně Apple konkurenci vytře zrak.