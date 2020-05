Mnoho českých uživatelů iPhonů či iPadů se už po dobu několika dlouhých let stěžuje na to, že není k dispozici Siri, co umí česky. V dnešní době už však není angličtina něco, co by lidé žijící v Česku neuměli, a tak mnoho z nich Siri využívá v angličtině. Nedávno jsme vás však informovali o projektu Hello Emma, který dokáže českou Siri zprostředkovat. V dnešním článku se ale českou Siri zabývat nebudeme. Pokud patříte mezi uživatele Siri, tak jste si už dost možná všimli, že pokud je iPhone zakrytý či displejem dolů, tak Siri pronesením fráze Hey Siri jednoduše neprobudíte. Existuje však možnost, jak to změnit. Pokud chcete zjistit, jak na to, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak nastavit, aby se Siri aktivovala i když je iPhone zakrytý nebo displejem dolů

Pokud chcete nastavit, aby došlo k aktivaci hlasové asistentky Siri i tehdy, kdy jsou senzory iPhonu zakryté, anebo když je iPhone položen displejem dolů, tak stačí využít tohoto postupu:

Na vašem iPhonu či iPadu otevřete nativní aplikaci Nastavení.

V tomto menu sjeďte o něco níže, dokud nenarazíte na kolonku Zpřístupnění, kterou rozklikněte.

dokud nenarazíte na kolonku kterou rozklikněte. Zde sjeďte úplně dolů, dokud nenarazíte na možnost Siri, jenž otevřete.

dokud nenarazíte na možnost jenž otevřete. Nakonec stačí, abyste pomocí přepínače aktivovali možnost Vždy čekat na vyslovení „Hey Siri“.

Tato funkce se může hodit těm lidem, kteří mají ve zvyku pokládat iPhone displejem dolů. Zároveň mohou tuto funkci využít ženy, které mají iPhone například „hozený“ v kabelce, kde je jednoduše tma a iPhone je zde prakticky neustále zakrytý. Po aktivaci této funkce bude iPhone čekat na vyslovení i tehdy, kdy bude například v tašce, kabelce či kdekoliv jinde. To se může mimo jiné hodit i k tomu, pokud ženy nemohou v kabelce iPhone najít – stačí vyslovit Hey Siri a hlasová asistentka se ozve (což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti u přítelkyně). Pro ženy je tedy aktivace této funkce rozhodně doporučená.