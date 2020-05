Brutální hry na iPhonech nevymřely, zanedlouho na ně dorazí novinka Skeletal Avenger

Mobilní zařízení jsou známá tím, že se na nich dají nalézt tisíce podobných jednoduchých her, které vyššímu účelu příliš neslouží a jejich jediným cílem je přikovat vás alespoň na pár minut k obrazovce. Ostatně, tímto úkolem se chlubí i žánr roguelike her, kde se zkrátka jen prosekáte či prostřílíte hordou nepřátel a postoupíte do další úrovně. Většina těchto titulů je na jedno brdo a přílišnou variabilitou se pyšnit nemůže. Naštěstí ale na scénu přicházejí vývojáři ze studia 10ton, kteří jsou v tomto žánru veterány a ví, jak se na hráče musí. Jejich nejnovější počin Skeletal Avenger tak nabídne přesně opačný zážitek, než byste čekali.

Pokud máte rádi jednoduché roguelike hry, pak jste jistě zaznamenali nelichotivý trend, který se v posledních letech začal objevovat. Všechny tituly z tohoto žánru si jsou totiž podobné jako vejce vejci, a byť se zasazení či příběh a tématika mírně liší, hratelnost se nijak nevyvíjí. Naštěstí tu ale stále máme studia, která ví jak hráče správně zaujmout a jedním z nich je i 10ton. Vývojáři z tohoto malého studia v minulosti již mnohokrát dokázali, že si dokáží milovníky rychlých a dynamických her snadno podmanit a přikovat je k obrazovce na pěkně dlouhou chvíli. O to samé se pokouší i s počinem Skeletal Avenger, který sice vypadá na první pohled obyčejně, ale nabídne přesně opačný zážitek. Místo toho, abyste se snažili dostat hlouběji do dungeonů a postoupili do další úrovně budete naopak začínat kdesi v hlubinách, odkud se pokusíte probojovat na povrch. Zároveň se dočkáte jakési reinkarnace a budete v podzemí nahánět svou nemesis a vraha.

V praxi to bude tedy fungovat tak, že je váš hrdina ztracená duše, která se může vykoupit jen tím, že bude bloudit podzemím, likvidovat nepřátele a především nahánět svého vraha. Když ho úspěšně zabije, dojde k osvobození a vy se můžete přesunout do další úrovně. Nutno však podotknout, že pokud zemřete před tím, než svou nemesis sprovodíte ze světa, stane se ještě silnější a vy si přiděláte práci navíc. Nemusíte se ale bát, vše bude procedurálně generované, tudíž je znovuhratelnost zajištěna a vy se rozhodně nudit nebudete. A pokud by vám náhodou zážitek přišel moc složitý, můžete si pozvat pár kamarádů na pomoc a hrát v kooperaci. Tak či onak, pokud vás tato netradiční roguelike hra zaujala, doporučujeme sledovat dění kolem vývoje. Skeleton Avenger totiž zamíří na iOS již v průběhu letošního roku.