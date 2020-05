7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (28. 5. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Kalendář můžeme bezpochyby označit za jednu z nejlepších aplikací vůbec. Pomocí něj si totiž můžeme zapisovat ty nejrůznější události a úkoly, díky čemuž nad nimi máme lepší kontrolu a zvyšujeme tak svou produktivitu. V tomto směru vám může velice pomoci kalendář EzyCal, který nabízí minimalistický design a funguje přímo z horního menu baru.

V dnešní době řada lidí pro různé diskuze a sdílení informací používá sociální síť Reddit. Jestliže se do této skupiny řadíte i vy, určitě jste se již nejednou setkali se situací, kdy se vám stránka například sekala. Stažením aplikace Readit News: App for Reddit získáte perfektního klienta, pomocí kterého můžete daleko pohodlnější prohlížet různá diskuzní fóra na samotném Redditu.

Jak již samotný název napovídá, aplikace PRO Disk Cleaner slouží pro detailní pročištění vašeho jablečného počítače. Tento nástroj dokáže spolehlivě proskenovat samotný disk a případně odstranit veškeré nepotřebné či duplicitní soubory, vysypat koš, odstranit emailové přílohy, smazat mezipaměť a nabízí řadu dalších.

Pokud se zajímáte o aktuální dění ve světě, určitě jste již nejednou použili Zprávy od Googlu. Aplikace News Headlines: App for Google vám používání této aplikace značně usnadní. Tento nástroj se integruje do horního menu baru, přičemž po vašem rozkliknutí se vám zobrazí nejaktuálnější zprávy.

Aplikace Process Monitor funguje jako takový lepší Monitor aktivity. Tento nástroj vám poskytne detailní informace o všech spuštěných procesech a umožní vám mezi nimi vyhledávat na základě nastavených filtrů. Výhodou navíc je, že si aplikace poradí s vyhledáním umístění daných programů, kdy dokáže vyhledat veškeré související složky a soubory.

Ve hře Truberbrook se jemně přesunete v čase, a to konkrétně do konce šedesátých let minulého století. V tomto čase se zhostíte role mladého amerického vědce jménem Hans Tannhauser, který se v rámci dovolené podíval do Evropy. Nějakým způsobem se dostanete do německé vesničky. Problém ale spočívá v tom, že právě probíhá studená válka a vám se podaří odhalit obrovské tajemství. Následně vás hra postaví do situace, kdy budete muset zachránit celý svět, přičemž si nebudete moci dovolit chybovat.

Pokud se zajímáte o období druhé světové války a o roli obyčejných českých lidí v tomto ozbrojeném konfliktu, rozhodně by vám neměla utéct dnešní nabídka na hru Attentat 1942. O její vývoj se postarala pražská Karlova univerzita. Konkrétně se ocitnete v roku 1942, kdy říšský protektor Reinhard Heydrich umírá po atentátu. Hra je historicky velice přesná a vypráví dějiny očima obyčejných lidí. Attentat 1942 navíc nabízí rozsáhlé dialogy, u kterých záleží na vašich volbách, jenž určí další směr vašeho hraní.

