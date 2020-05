Smějete se rádi? Pak si nenechte ujít blížící se herní novinku The Innsmouth Case pro iOS

Her na motivy Lovecrafta se v posledních letech objevila celá řada, avšak jen málokterá z nich dokázaly elegantně zachytit temnou atmosféru, s níž tento spisovatel ve svých knihách přišel. Naštěstí tu však stále máme vývojáře, kteří dokáží tento aspekt jeho děl zachytit a zároveň nabídnout odlehčený humor a komediální stránku, jež se v kombinace s Lovecraftem příliš často nevidí. Řeč je o hře The Innsmouth Case z dílny Assemble Entertainment a Robot Pumpkin Games, která na iOS zamíří 23. čeervna.

Pokud milujete temnou, drsnou a nekompromisní atmosféru děl z pera spisovatele H.P. Lovecrafta, ale zároveň vám není cizí kvalitní černý humor a netradiční podtón, máme pro vás dobrou zprávu. Vývojáři z Robot Pumpkin Games totiž přispěchali s hrou The Innsmouth Case, která nás zavede do prazvláštního městečka, kde se vžijeme do role nepříliš vzhledného detektiva. Budeme mít za úkol vypátrat jistou zmizelou osobu, která byla naposledy spatřena v okolí městečka Innsmouth. Pochopitelně to ale nebude jen tak a vyslýchání místních bude mít neblahé následky. Zároveň nebudou chybět i nějaké ty hádanky a poctivá investigativní práce. Hra navíc nabídne neuvěřitelných 27 konců, bude tedy záležet jen na tom, jak úspěšní při řešení případu budete.

Uznáváme, že se sice jedná o poměrně nadlehčenou a odpočinkovou verzi typických lovecraftovských děl a adaptací, ale na druhou stranu by to nemuselo být vůbec na škodu, ba právě naopak. Pořádná detektivní adventura tu již dlouho chyběla v kombinace s tímto geniálním spisovatelem by se mohlo jednat o zážitek, na nějž jen tak nezapomenete. Nejlepší na tom však je, že hra na iOS a Android dorazí již 23. června s příznivou cenovkou 5.49 dolarů. Pokud tedy máte zálusk na netradiční zážitek a dáváte přednost spíše komediálnímu pojetí jinak temného a drsného světa, doporučujeme sledovat dění kolem vývoje a za pár týdnů si pozoruhodnou hru pořídit.