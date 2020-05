QNAP představuje cenově dostupné zařízení TS-431KX NAS pro malé a střední podniky a startupy

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, dnes představila zařízení TS-431KX NAS s čtyřjádrovým 1,7GHz procesorem a připojením 10GbE SFP+. Zařízení TS-431KX poskytuje velkou šířku pásma pro intenzivní přenos dat, což umožňuje MSP a startupům snadno zálohovat/obnovovat a synchronizovat data, aniž by to příliš narušilo jejich rozpočet. Zařízení TS-431KX podporuje technologii snímků a lokální, vzdálené a cloudové zálohování HBS (Hybrid Backup Sync), které umožňují dobře vyvážený plán obnovy po havárii pro zajištění nepřetržitých služeb.

Zařízení TS-431KX disponuje čtyřjádrovým 1,7GHz procesorem, 2GB pamětí RAM (rozšiřitelná na 8 GB) s jedním portem 10GbE SFP + a dvěma síťovými porty 1GbE. Ve spojení se síťovým QNAP switchem řady QSW 10GbE/NBASE-T mohou uživatelé snadno vytvořit prostředí vysokorychlostní sítě 10GbE, aby dosáhli rychlejších a efektivnějších pracovních postupů. Zařízení TS-431KX je vybaveno beznástrojovými a uzamykatelnými diskovými pozicemi a usnadňuje instalaci a zároveň zajišťuje bezpečnost a zabezpečení disků.

„TS-431KX je čtyřjádrové zařízení NAS pro 10GbE, které je ideální pro zefektivnění kolaborativních pracovních procesů v prostředích IT malých a středních podniků (MSP). Zařízení TS-431KX nejenže může usnadnit centralizované ukládání dat, zálohování, sdílení a obnovu po havárii, ale lze jej také používat jako platformu pro IoT (Internet of Things, internet věcí) a provozovat celou řadu aplikací zvyšujících produktivitu s cílem zvýšit organizační výkon,“ prohlásil Jason Hsu, produktový manažer společnosti QNAP.

Aplikace Centrum oznamování v zařízení TS-431KX sdružuje všechny události a upozornění systému QTS a poskytuje uživatelům řešení pro oznámení v jedné aplikaci. Aplikace Security Counselor vyhodnocuje a doporučuje nastavení zabezpečení zařízení pro zlepšení zabezpečení NAS. HBS uživatelům umožňuje zálohovat data v zařízení NAS do jiného zařízení NAS nebo do cloudového úložiště, aby jedna kopie byla mimo pracoviště a bylo zajištěno vyšší zabezpečení dat. Podporovány jsou také snímky, aby pomohly uživatelům zmírnit hrozbu ransomwaru a náhodného odstranění/úpravy souborů.

Vestavěné centrum aplikací, App Center v QTS, poskytuje širokou škálu užitečných aplikací: Surveillance Station umožňuje vytvoření bezpečného dozorovacího systému; Qsync automaticky synchronizuje soubory mezi NAS, mobilními zařízeními a počítači; Container Station umožňuje import nebo export aplikací LXC a Docker®; QmailAgent umožňuje centralizovanou správu většího počtu e-mailových účtů; Qfiling automatizuje organizaci souborů; a Qsirch rychle vyhledá potřebné soubory. Uživatelé si také mohou stáhnout doprovodné mobilní aplikace, aby mohli vzdáleně přistupovat ke svému zařízení NAS a zvýšit tak efektivitu práce.

Klíčové specifikace

TS-431KX: Stolní model; 4 pozice, čtyřjádrový procesor AnnapurnaLabs AL-214 1,7 GHz, 2GB paměť RAM (jeden paměťový slot, rozšířitelná na 8 GB); rychlovýměnné 3,5″ pozice SATA 6 Gb/s; 1 x port 10GbE SFP+ a 2 x porty GbE RJ45, 3 x porty USB 3.2 Gen 1.

Dostupnost

NAS TS-431KX bude brzy k dispozici. Další informace můžete získat a na kompletní řadu QNAP NAS se můžete podívat na stránkách www.qnap.com.