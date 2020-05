Bývalý šéf Windows začal místo klasického PC používat iPad

Mysleli jste si, že vedení největší divize nejhodnotnější společnosti světa vás tak trochu předurčuje do konce života k tomu, abyste využívali produkty dané společnosti? Pak vězte, že tomu tak vůbec být nemusí. Skvělým důkazem může být třeba bývalý šéf divize Windows v Microsoftu, Steven Sinofsky. Ten se na svém Twitteru před pár hodinami pochlubil svým novým pracovním nástrojem a hádejte, z čí dílny pochází.

Pokud jste po dočtení předešlého odstavce tipovali dílnu Applu, trefili jste se přesně do černého. Steven, který z Microsoftu odešel před osmi lety a výrazně se v něm podepsal na Windows Vista a 7, totiž přesedlal na iPad Pro, který doplnil klasickou Magic Keyboard a Magic Trackpadem. Právě skvělou podporu trackpadu následně na svém Twitteru vychválil, avšak jedním dechem dodal, že u něj existuje stále spousta možností ke zlepšení. Co je však na celém tweetu nejzajímavější, je to, že snímek Steven svůj iPad označil jako “new desktop PC”, z čehož zcela jasně vyplývá, že jej začal vnímat přesně tak, jak Apple v posledních letech chce – tedy jako plnohodnotnou náhradu klasického počítače s počítačovým operačním systémem.

Pokud by vás pak zajímalo další příslušenství, které bývalá lodivod Windows používá, je to speciální stojan od firmy Heckler a hub, který mu umožňuje připojit mnoho externích zařízení. Samotný iPad je pak 12,9” model s 256 GB úložištěm. Pokud bychom tedy nový pracovní setup měli cenově zanalyzovat, dostali bychom se na částku zhruba 1560 dolarů (alespoň dle cen, za které měl podle zahraničních magazínů Steven produkty v obchodech sehnat), což je cena, za kterou by bez problému sehnat buď slušně nadupaný MacBook nebo notebook s Windows 10. Jeho rozhodnutí tak rozhodně nelze vnímat jako volbu ceny, ale spíše preferencí.