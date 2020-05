7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (27. 5. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jak již samotný název vcelku prozrazuje, aplikace Daily Budget Original Pro slouží pro správu vašeho rozpočtu. V rámci této aplikace si totiž budete každý den značit vaše výdaje a příjmy, díky čemuž vaše finance budete mít parádně pod kontrolou. Výhodou navíc je, že na základě těchto dat můžete kupříkladu i ušetřit.

Původní cena: 449 Kč (379 Kč)

Jestliže se čas od času věnujete grafice a snažíte se o vytvoření nějaký projektů, možná by vás mohla zaujmout aplikace Desing & Flyer Creator Pro. Tento nástroj vám totiž umožní tvorbu nejrůznějších plakátů, letáků, vizitek a dalších, a to přímo na vašem iPhonu či iPadu.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Máte v oblibě zábavné a trošku logické adventury, které zároveň nabízí vtipný příběh? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste neměli přehlédnout dnešní nabídku na hru The Minims – A New Beginning. V této hře se ocitnete v roli citlivého jedince, který se hodlá objevit dokonalou partnerku, přátele a založit rodinu. Hrát ale budete mimo lidskou říši, a to za takzvané Minims, jenž jsou vyhlášení jako skvělí muzikanti, vzdělanci a vizionáři.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Pokud jste vcelku aktivní na sociálních sítích a v oblibě máte především Instagram, určitě byste se přinejmenším měli podívat na aplikaci InsPanorama. Tato utilita vám totiž umožní sdílet panoramatické snímky přímo na Instagram, aniž byste je museli nějak ořezat. Aplikace zároveň nabízí téměř 40 filtrů, dokáže přidat hudbu do pozadí a poskytne vám řadu dalších výhod.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Aplikace Link Peeker – Web Safety Check nabízí parádní nálož praktických funkcí, které ocení nejeden z vás. Určitě se i vy čas od času setkáte s nějakým zkráceným odkazem, u kterého se obáváte, kam by vás mohl přesměrovat. Tento nástroj dokáže přečíst zkrácenou URL a poskytnout vám původní odkaz a náhled na samotnou stránku. Současně si aplikace poradí se samotným zkracováním odkazů a na různých webech nabízí jakési skóre bezpečnosti.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Baterie chytrého telefonu se dá bezpochyby označit za spotřební zpoží, které se zkrátka opotřebovává. Aplikace Amperes – battery charge info dokáže velice spolehlivě proskenovat vaši baterii a případně vám poskytnout řadu cenných informací. Jak aplikace funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Perfektní tapeta nám dokáže značně zpříjemnit samotné používání iPhonu. V tomto směru by vám mohla pomoci aplikace Background Color, pomocí které si můžete „namíchat“ ten nejlepší obrázek, který bude vyhovovat přímo vám. Prakticky se jedná o míchání barev s různými efekty.