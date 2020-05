7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (27. 5. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jak již samotný název vcelku napovídá, aplikace Video Cropper slouží k oříznutí vašich videí. Za zmínku rozhodně stojí jednoduchost celé aplikace. Jednoduše vám totiž stačí vybrat dané video, oříznout jej a o export v bezztrátové kvalitě se Video Cropper postará za vás.

Původní cena: 129 Kč (99 Kč)

Animované tapety dokáží být velice uklidňující a mohou nás tak podpořit v naší aktivitě. Stažením aplikace Live Wallpaper – Interactive 3D Galaxy: Galaxies, Stars and Nebulas in outer space získáte několik parádních animovaných 3D tapet, které nesou tematiku vesmíru.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Jestliže se zajímáte o astronomii, nebo byste naopak rádi zabředli do těchto vod, máme pro vás skvělý tip. Aplikace SkySafari 6 Pro vám poskytne neuvěřitelné množství detailních informací o vesmíru a různých objektech, které byly doposud objeveny. Výhodou navíc je, že můžete simulovat rozpoložení oblohy až do deset tisíc let dopředu a prohlédnout si tak případné změny.

Původní cena: 1 490 Kč (1 050 Kč)

Pokud se považujete za fanoušky zábavných a logických her, rozhodně byste neměli přehlédnout dnešní nabídku na hru RUSH. V této hře je totiž vaším úkolem, abyste navigovali různé kostky do barevných políček. Při jednotlivých přesunech ale budete muset pořádně přemýšlet, díky čemuž se případně můžete vyhnout chybě.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Vzpomínáte si ještě na staré klávesnice, nebo dokonce na obyčejné psací stroje, které při úhozu vydávaly ikonický zvuk? Přesně ten si můžete připomenout i na vašem Macu s pomocí aplikace Loud Typer, jenž můžete ovládat přímo skrze horní menu bar. Jednoduše vám stačí zvolit požadovaný zvuk a ten se při každém úhozu přehraje.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Aplikace MarginNote 2 Pro cílí především na všechny podnikatele, studenty, profesory, výzkumní pracovníky, právníky a ostatní, kteří potřebují skutečně spolehlivý nástroj pro zaznamenávání jejich poznámek. Tento nástroj vám přinese řadu možností, mezi kterými samozřejmě nechybí export, anotace, bohaté možnosti úpravy, tvorba takzvaných flashcards, myšlenkových map a řadu dalších.

Původní cena: 749 Kč (499 Kč)

Hry se zombie apokalypsou se v posledních letech dočkaly obrovské popularity a my jsme mohli vidět jejich průběžný vývoj a řadu trendů. Ve hře Dying Light budete hrát se svou postavou z pohledu první osoby a vaším úkolem bude, abyste hledali zásoby, vyráběli zbraně a přežili proti hordám nemrtvých. Tento titul vás ale nestaví do role nesmrtelného hrdiny, kvůli čemuž v některých momentech budete raději utíkat.