Takto by mohl vypadat nový iMac, kdyby se Apple při jeho vývoji inspiroval u Pro Display XDR

Jak je známo, Apple u mnoha produktů drží designový standard i dlouhé roky, a to nemusí být každému zrovna po chuti. Většina jablíčkářů se jistě shodne, že takový iMac by si designové oživení už jistě zasloužil. Tohoto názoru je i dvacetiletý student Kevin Kal, jenž studuje v Paříži inženýrství, a který se pochlubil úžasným konceptem nového iMacu.

Jak sám říká, inspiroval se minimalistickým designem Pro Displaye XDR. U tohoto zařízení se mu především líbí jeho zadní strana, která podle něj vypadá skvěle, a otvory dobře napomáhají větrání. Hlavní změnou v jeho konceptu oproti současnosti, čehož si ostatně můžete všimnout na první pohled, jsou daleko menší rámečky okolo displaye, což je jeden z atributů, po kterém uživatelé volají. Samozřejmostí je pak FaceID a high-end hardware. Kevin Kal by si ve svém konceptu ideálně představoval procesor Intel Core i9, 64 GB DDR4 RAM, Redeon Pro Vega 56 a 4 TB SSD. Co se úhlopříčky displeje týče, ideální by prý byl 23″ nebo 28″ 5K displej s jasem až 600 nitů.

V konceptu Kevin Kal ukazuje rovněž Trackpad 3, jenž by rovněž mohl posloužit jakožto bezdrátová podložka pro iPhone. Tento nový Trackpad by si ideálně rovněž měl rozumět s Apple Pencil. Malovat na svém iMacu byste tak mohli přímo za pomoci Apple Pencil na Trackpadu, což zní jistě skvěle. Svůj nápad prý „obkoukal“ z nedávno zveřejněného patentu. V Applu tedy nad podobným řešením skutečně někdo uvažuje a třeba se v budoucnu podobného řešení dočkáme. Na koncept se můžete podívat ve výše přiložené galerii. Líbil by se vám takový iMac?