Jednoduchá hříčka Super Fowlst 2 míří na iPhony

Mobilní hry jsou stále větší, komplexnější a graficky nablýskanější. V mnohém se dokáží plně vyrovnat počítačovým a konzolovým AAA hrám a nabízí nejen obdobný audiovizuál, ale i hratelnost. Ač kvalitu těchto titulů pochopitelně nezpochybňujeme, někdy je ale přece jen lepší zapnout si nějakou jednoduchou hříčku, která nabídne adekvátní odreagování a především není příliš složitá na pochopení. Ideálním příkladem může být nově vyšlá Super Fowlst 2 z dílny studia CatCup Games, které má s podobnými hrami bohaté zkušenosti.

Zatímco poslední dobou jsme informovali o samých nových peckách, které uhranou svou grafikou a propracovanou hratelností směle konkurují stolním titulům, tentokrát tu máme něco o poznání jednoduššího, avšak neméně zábavného. Hříčka Super Fowlst 2 totiž nabízí přesně to, co byste od nenáročné mobilní plošinovky čekali. To znamená retro grafická stránka, spousta skákání, naprostý chaos a především rychlé a dynamické úrovně. Je pravda, že herními mechanikami tato novinka sice připomíná staré prohlížečové hry, ale i tak se může chlubit pekelně zábavnou hratelnost, která vás přiková k obrazovce a neustále si budete říkat „ještě jeden level a už to vypnu“.

Fotogalerie super fowlst 2 2 super fowlst 2 3 super fowlst 2 4 super fowlst 2 5 +3 Fotek super fowlst 2 6 super fowlst 2 Vstoupit do galerie

To nejlepší na celé hře je ovšem skutečnost, že jsou veškeré úrovně procedurálně generované. To znamená, že žádná z nich není stejná a každý průchod hrou bude unikátní a jedinečný. Kromě toho si můžete v průběhu odemknout celou řadu postav a zajímavých hrdinů, což slouží jako dostatečný motivační faktor. Pokud vás tedy tato nenáročná hra zaujala a máte chuť na něco, u čeho vám stačí rychlé reflexy, zamiřte na App Store a Super Fowlst 2 si stáhněte. Hra je vzhledem k okolnostem zcela zdarma a pokud budete chtít přispět vývojářům, nebo se zbavit otravných reklam, stačí zaplatit 129 korun.