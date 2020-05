Apple si chce své autonomní auto vyvinout do posledního šroubku

O chystaném ambiciózním projektu Apple Car se spekuluje a šušká už několik let a zatím stále není jasné, co z tohoto projektu má vlastně vzniknout. Zatímco někteří se domnívají, že jablečná společnost vytváří pouze sofistikovanou platformu pro automobily, jiní naopak poukazují na autonomní vozidla a Teslu, u níž se chce údajně Apple inspirovat. Na výsledek si asi ještě dlouhou dobu počkáme, avšak útěchou nám mohou být střípky informací, které se dozvídáme pomocí leakerů a patentů. Výjimkou není ani analytička Katy Huberty z Morgan Stanley, jež očekává, že Apple bude chtít mít nad svým počinem plnou kontrolu bez vlivu jakýchkoliv dalších automobilek.

Je poměrně jisté, že Apple hluboko v laboratořích pracuje na čemsi spojeném s automobily a zatím lze jen spekulovat nad tím, co vše se na nás chystá. Přesto nás má ale čekat inovativní a v mnoha ohledech revoluční řešení, kterými je jablečná společnost pověstná. Podle analytičky Katy Huberty z Morgan Stanley však nechce Apple příliš spoléhat na ostatní automobilky a výrobce, s nimiž by nějak úzce spolupracoval. Místo toho se chce inspirovat a po vzoru Tesly se do celého projektu pustit po hlavě a na vlastní pěst. Konec konců, jen investice do výzkumu se mají podle zprávy a rozpočtu pohybovat kolem 19 miliard dolarů. To je v porovnání s ostatními společnostmi 20% toho, co všechny ostatní automobilky investují do výzkumu nových technologií za celý rok.

Katy zároveň zmiňuje, že Apple od svého projektu očekává malou revoluci, která spustí dominový efekt a posune celý trh kupředu. Tedy podobně jako se tomu stalo u nositelných zařízení a platební karty Apple Card, jež transformovala způsob placení. Jablečná společnost zkrátka nechce jen vytvořit důmyslnější Apple CarPlay pro další výrobce, ale má v plánu se na výrobě plně podílet a dohlížet jak na design a bezpečnostní prvky, tak na jednotlivé služby a nadstandardní detaily. Automobil má navíc podle všeho perfektně zapadnout do ekosystému a de facto se nijak nebude lišit od dalších produktů a zařízení. Jedinou otázkou tedy zůstává, jak si Apple poradí s konkurencí v podobě Tesly, jež razí podobný přístup.