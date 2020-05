Apple získal prestižní cenu za svou nedávnou reklamu na AirPods

Jablečná společnost je přinejmenším v technologickém světě známá tím, že jí nejde jen o to co nejlevněji a nejjednodušeji prodat svůj produkt. Místo toho si náramně potrpí na hravé, propracované a vzhledem k účelu i poměrně hluboké reklamy, které svým netradičním stylem zaujmou více potenciálních zákazníků a v mnoha ohledech výrazně předčí jakékoliv jiné společnosti. Výjimkou není ani upoutávka Bounce na jablečná sluchátka AirPods, která si za svůj originální styl a výborné kinematografické zpracování odnesla prestižní cenu.

Pokud se aktivně pohybujete v ekosystému Applu a sledujete představení nejrůznějších zařízení včetně upoutávek, pak jste jistě narazili na reklamu Bounce, s níž společnost přišla loni v červnu. Právě tato originální upoutávka měli upozornit na sluchátka AirPods, a to nanejvýš troufalým a odvážným způsobem. Zobrazuje totiž jakéhosi muže, který se pravděpodobně chystá do práce a s nelibostí opouští svůj byt, zatímco se kolem něj plahočí stovky dalších lidí. Celkový styl je záměrně lehce depresivní a pomocí černobílého kontrastu se snaží odpoutat pozornost diváka od vizuální stránky a místo se zaměřit na audio. V momentě, kdy si dotyčný strčí AirPods do uší totiž svět svým způsobem ožije a jediným zvukem, jenž se line jinak posmutnělým prostředím je právě hudba vycházející z jablečných sluchátek. Konkrétně s jedná o hravou a odlehčenou skladbu I Learnt Some Jazz Today od umělce jménem Tessellated.

Ač se může na první pohled reklama zdát lehce obyčejná, stačí se zaměřit na jednotlivé detaily a pozornému divákovi dojde, že se jedná o řemeslně výborně zpracovanou upoutávku, jež je kinematograficky na velmi vysoké úrovni. Toho si všimla i porota z The One Club, prestižní společnosti, jež každoročně hodnotí tisíce reklamních děl a snaží se vybrat to nejlepší z nich. V rámci 99. ročníku ADC Awards si tak Apple odnesl za svou reklamu cenu v kategorii Best in Show a zároveň společnost může těšit skutečnost, že si reklamu na YouTube přehrálo již přes 27 milionů lidí. Tak či onak si technologický gigant zaslouží gratulaci. S tou přišel i generální ředitel The One Club, Kevin Swanepoel, podle něhož se jedná o vynikající kinematografické dílo, které svou kreativitou a originalitou převyšuje cokoliv jiného. Nezbývá tedy než doufat, že Applu náhlá sláva nestoupne do hlavy a brzy se dočkáme dalšího povedeného reklamního spotu.