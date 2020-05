Vyzkoušeli jsme český outletový obchod MacOutlet prodávající Macy za přívětivé ceny

Poohlížíte se po novém MacBooku nebo iMacu a cenovky nejnovějších top modelů vás dostávají do varu? O konceptu outletového oblečení jste už asi slyšeli. Vyzkoušeli jsme za vás jediný český outletový obchod s počítači Apple. Také jste si možná říkali, co se děje se všemi počítači, které Apple nestihne prodat. Každý rok totiž přijdou na trh další nové modely MacBooků a iMaců. Apple Premium Reseller ale starší modely prodávat nesmí, jelikož by konkuroval sám sobě. Neprodané počítače se tak musejí vrátit. Počítače z celé Evropy se sejdou v centrálním skladu Applu, ale potřebují nového majitele. A právě těmi jsme se rozhodli v našem malém testu stát na chvíli i my.

O co jde?

V České republice a nově i na Slovensku se stal exkluzivním prodejcem outletových Apple počítačů e-shop MacOutlet. Nečekejte od něj žádný nablýskaný showroom. Stovky počítačů čekají ve skladu v kartonových krabicích k přímé expedici zákazníkům. E-shop denně odesílá desítky objednávek. Počítače se posílají zabalené ve třech obalech, takže se nemusíte bát poškození při přepravě. Koupené MacBooky a iMacy si také můžete vyzvednout ve dvou prodejnách v Praze a v Kladně. Všechny počítače mají evropský nabíjecí adaptér a českou klávesnici. Na přání si můžete vybrat i klávesnici mezinárodní nebo německou. Na počítače se vztahuje dvouletá záruka. První rok záruky kryje přímo Apple a uplatníte ji v kterémkoli autorizovaném servisu kdekoliv na světě. Druhý rok záruky už pokrývá e-shop. Z předešlých řádků vám tedy musí být jasné, o jak zajímavý obchod se pro mnohé jablíčkáře jedná. Jelikož nám někteří čtenáři psali ohledně toho, zda bychom se nemohli MacOutletu podívat trochu na zoubek, rozhodli jsme se jejich přání splnit malým testem.

Stav prodávaných laptopů

V MacOutletu najdete tři kategorie zboží. My jsme pro účely testu objednali od e-shopu jeden nový refurbished MacBook Air 13” a jeden rozbalený MacBook 12”. Samotný „test“ pak spočíval víceméně jen v důkladném prohlédnutí si Refurbished a Rozbalených Maců, abychom si udělali o jejich stavu co možná nejlepší obrázek – tedy abychom potvrdili či vyvrátili slova prodejce.

Nový

Nový MacBook nebo iMac je počítač, který nikdy nikdo neprodal ani nerozbalil. Modely jsou staré jeden až tři roky. Apple je už neprodává přes ani přes svůj vlastní Apple Store ani v prémiových prodejnách. Zákazník ušetří 10 až 30 % oproti původní prodejní ceně. Nový notebook jsme pro účely této recenze netestovali.

Refurbished

Část zboží z nabídky MacOutletu jsou vrácené počítače z oficiálního Apple e-shopu. Počítače používal zákazník maximálně dva týdny, poté odstoupil od smlouvy. Zařízení pak putuje zpět do továrny Apple. Technik počítač překontroluje, vymění všechny sebeméně použité části, dá mu nové sériové číslo a stroj se vrací do distribuce. Často jsou to počítače s přidanou pamětí nebo kapacitou disku. Sleva je 15 až 40 % oproti původní prodejní ceně. Na nových refurbished krabicích je místo obrázku zařízení, jen textový název. Testovaný stroj byl opravdu v bezchybném stavu. Kdybych nevěděl o rozdílu ve značení krabic, vlastně bych nepoznal rozdíl oproti novému počítači.

Rozbalené

MacBook dorazil naprosto čistý, nepoškozený a na první pohled si nevšimnete, že už ho někdo před vámi držel v ruce. Obvykle tyto počítače rozbalili prodavači v obchodě a předváděli zákazníkům, kteří si je později nekoupili. Ojediněle může dle prodejce vykazovat nepatrné stopy používání. Balení je kompletní, ale krabice je celá bílá bez obrázku i nápisu. Napájecí kabel technici Applu nezaložili do papírového krytu, ale svázali pouze drátkem. Vzhledově nejde zařízení nic vytknout, obrazovka byla čistá, klávesnice také a plně funkční. U testovaného modelu jsem si všiml pouze lehkého zašpinění gumové nožičky. Můžete si ale vybrat z mladších modelů, třeba jen rok starých. U rozbaleného MacBooku je nižší cena vykoupena tím, že neplatí mezinárodní roční záruka Apple jako u předchozích kategorií. Celou dvouletou záruku pokrývá e-shop. Sleva je také 15 až 40 % oproti původní kupní ceně.

Pohledem začátečníka s Macem

Pokud nad MacBookem teprve uvažujete, možná by vás mohly zajímat postřehy z testování pohledem začátečníka nebo možná Macem nepříliš políbeného uživatele. Jste-li již vlastníkem staršího stroje a přemýšlíte nad upgradem, budete nadšeni z krásného displeje, menších rámečků a designu. Nevýhodou pro vás může být absence USB-A portu, jelikož oba stroje disponují pouze USB-C porty. Samozřejmě ale není problém dokoupit za pár korun redukci. Jedna změna vás ale trkne ihned, logo Applu zde již nesvítí. Model s 12“ úhlopříčkou bych doporučil například studentům. Zařízení je opravdu skladné a o poznání lehčí, než 13“ bratříček. Oba MacBooky, byť nejsou nejnovější, jsou stále stroje se skvělým výkonem pro kancelářskou práci a dlouhou výdrží baterie. Uvažujete-li o přechodu z Windows, čeká vás pár napínavých dní. Ovšem systém je velmi intuitivní a pokud jste již vlastníkem iPhonu či iPadu, bude vklouznutí do macOS o to jednodušší.

Co se týče e-shopu MacOutlet, tennfunguje spolehlivě a má stovky spokojených zákazníků, kteří se pravidelně vracejí. Můj závěr je tak jednoznačný: Nemusíte se vůbec bát si takový počítač koupit. Pokud tedy nutně netoužíte po novém modelu, ale stačí vám předchozí modelové roky za velmi rozumnou cenu, pak je pro vás outletový Apple skvělá volba. A kdo ví, třeba se vám do rukou dostanou přesně ty počítače, které jsme měli na testování my. Ty jsme totiž samozřejmě již vrátili a obchod je do prodeje zařadil jakožto rozbalené kusy.

E-shop MacOutlet nabízí unikátní notebooky MacBooky Air (2019) za 24 990 Kč, 12″ MacBooky (2017) za 19 990 Kč, MacBooky Pro (2017 a 2018) za 26 990 Kč, tyto všechny počítače mají v základu 256GB SSD. K dispozici jsou desktopové počítače all-in-one iMac 21,5” a 27” (June 2017). iPady a iPhony zatím v MacOutletu ještě nenajdete, ale o dodávkách outletových do České republiky se intenzivně jedná. Na Heureka.cz má e-shop hodnocení 4,9 a pouze pozitivní recenze.