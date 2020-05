Na Apple TV+ se chystá sportovní dokumentární série Greatness Code

Ač by se vzhledem ke karanténním opatřením a nestálé situaci mohlo zdát, že bude jablečná streamovací platforma Apple TV+ strádat a obsahu bude pomálu, zatím je tomu spíše naopak a za poslední týdny na službu zamířila celá řada zajímavých snímků a seriálů. Jedním z chystaných očekávaných filmů je i válečné drama Greyhound, kde si střihne hlavní roli Tom Hanks. Aby se však nezapomnělo ani na fanoušky sportu, připravil si Apple krátkou dokumentární sérii Greatness Code, na níž se budeme moci podívat již brzy.

Pokud jste zhlédli všechny dosavadní seriály a film na Apple TV+ a nemáte aktuálně do čeho píchnout, popřípadě dáváte přednost sportu, jehož je na platformě zatím pomálu, máme pro vás dobré zprávy. Apple totiž ani během koronavirové pandemie nelení a aktivně podepisuje další a další smlouvy, díky nimž bude streamovací platforma obohacena o nové snímky. Jedním z chystaných taháků má být například válečné drama Greyhound, nebo aktuálně oznámená dokumentární sportovní série Greatness Code. A zatím to vypadá, že se rozhodně máme na co těšit, jelikož za produkcí a režií stojí oceňovaný a talentovaný režisér Gotham Chopra, který má na svědomí zejména vynikající Kobe Bryan’s Code nebo Decoding Deepak.

Stejně zajímavý je i samotný námět seriálu, který se bude točit kolem sedmi významných atletů a sportovců, jenž bez nadsázky psali dějiny. Každá epizoda tak bude zaměřena na osud jiné osobnosti, jako je například šampión NBA a několikanásobný vítěz LeBron James, hvězda Super Bowlu Tom Brady nebo olympijský zlatý medailista Alex Morgan. Svých 15 minut slávy si pochopitelně odbude i nejznámější běžec světa, Usain Bolt, a nadaná plavkyně Katie Ledecky. Série tak nabídne řadu inspirativních příběhů, které se navzájem zčásti prolínají a nabízejí zákulisní pohled do života těchto známých osobností. Na vydání navíc nebudeme muset čekat příliš dlouho, seriál na Apple TV+ zamíří již 10. července, kdy vyjde všech 7 epizod najednou.