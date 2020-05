Netflix patří mezi jednu z největších streamovacích společností na světě. Aktivně jej využívá okolo 200 milionů předplatitelů, což je například v porovnání se 60 miliony v případě Apple Watch obrovské číslo. Bohužel, Netflix samozřejmě nemusí sednout každému, hlavně tedy v České republice. Čeští uživatelé si často stěžují na absenci českého dabingu u mnoha titulů (i přesto, že jsou k dispozici české titulky), některým uživatelům může zase předplatné přijít drahé. Ať už máte ke zrušení předplatného Netflixu jakýkoliv důvod, tak níže najdete postup, jak jej můžete zrušit na iPhonu. V případě iPadu a Macu je postup prakticky totožný.

Jak na iPhone zrušit předplatné Netflixu

Pokud chcete na vašem iPhonu či iPadu zrušit předplatné Netflixu, tak je prvně nutné poznamenat, že tato možnost není k dispozici v aplikaci Netflix. Celý postup je nutné provést na webových stránkách Netflixu, na které se dostanete přejitím na stránky netflix.com. Na tyto stránky musíte přejít tak, že je ručně vepíšete do pole pro URL adresu v Safari. Pokud byste klepnuli na odkaz, tak by se vám otevřela aplikace Netflix, což je nežádané (popřípadě můžete aplikaci Netflix odinstalovat). Poté, co se na stránky Netflixu přesunete, tak se přihlaste (pokud už jste tak neučinili). Poté vlevo nahoře klepněte na ikonu tří čar, kde v menu, které se zobrazí, vyberte možnost Account. Zde poté stačí sjet níže a klepnout na možnost Cancel Membership. Na další obrazovce si stačí přečíst informace o zrušení a zvolit si, zdali chcete i nadále dostávat informační e-maily od Netflixu. Zrušení potvrdíte klepnutím na Finish Cancellation.

Předplatné Netflixu pro vás bude aktivní do té doby, dokud nedojde k dalšímu zúčtování. Info, do kdy bude předplatné aktivní, najdete na poslední stránce před zrušením předplatného, a to v první odrážce. Zrušení předplatného tedy nefunguje tak, že byste jej ukončili ihned a Netflix vám vrátil peníze za zbytek dní, které jste si předplatili. Pokud se navíc k Netflixu vrátíte do 10 měsíců zpět, tak vám zůstanou uloženy i vaše profily, tedy oblíbené pořadí, nastavení a další. Stejným způsobem můžete předplatné zrušit i na Macu.