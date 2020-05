Takto úchvatně by mohla vypadat nová generace Apple Watch

Nejnovější generace Apple Watch se předvedla v tom nejlepším světle a stal se z ní nejen prodejní hit, ale rovnou nejoblíbenější nositelné zařízení na trhu, alespoň v segmentu hodinek. Přesto však Apple s chystanou 6. řadou pořád vyčkává a jen průběžně naznačuje, že se nové generace dočkáme v druhé polovině roku. Konec konců, jablečná společnost neusíná na vavřínech a snaží se zásobit Apple Watch Series 6 celou řadu nových funkcí, kam mimo jiné spadá například monitorování spánku, kyslíku v krvi a další zdravotnické vychytávky. Důležitý je ale i design a nejnovější koncept jasně ukazuje, jak by mohly jablečné hodinky vypadat bez rámečků.

Pokud se také těšíte na novou generaci Apple Watch, ale stále nevíte přesně co od zařízení očekávat, máme pro vás dobrou zprávu. Nový koncept totiž představuje bezrámečkové hodinky, které disponují elegantním designem a především celou řadu důležitých funkcí. Ostatně, šestá generace má nabídnout měření kvality spánku, hlídání kyslíku v krvi, vylepšené senzory a další příjemné novinky, které ocení nejen dlouholetí uživatelé, ale také noví zákazníci, kteří si na ekosystém Applu teprve zvykají. Nicméně zpět ke konceptu, který představuje Apple Watch Series 6 jako futuristické zařízení, jehož displej se obejde bez zbytečných rámečků a je zakřiven do stran tak, že připomíná jednolitou plochu.

Designér zároveň zmiňuje, že ač mají hodinky stále stejnou velikost, nabízí daleko větší výdrž a výkon. Rozhodně se tedy máme na co těšit a Apple slibuje kromě nadčasového designu také jedno příjemné vylepšení, které potěší zejména milovníky upravitelného pozadí. Nově totiž budete moci své vypiplané dynamické pozadí sdílet s rodinou či přáteli a zároveň si hlavní obrazovku přizpůsobit k obrazu svému. To vše a mnohem víc má nabídnout watchOS 7, jenž bude do Apple Watch Series 6 nativně integrováno. Nezbývá tedy než doufat, že Apple své slovo dodrží a my se nové generace dočkáme již za několik měsíců, respektive v druhé polovině roku.