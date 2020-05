Režisér Mythic Questu z TV+ o tom, jak vyřešil trable s natáčením seriálu kvůli koronaviru

Koronavirová pandemie donutila celou řadu společností a vlád sáhnout k poměrně drastickým krokům a nevídaným opatřením, která byla ještě do nedávné doby naprosto nemyslitelná. Výjimkou v tomto ohledu nejsou ani filmaři a herci, kteří se nemohli sdružovat „na place“ a aktivně se podílet na natáčení z důvodu různých omezení. Umělci se však nezapřou, a tak řada studií přišla s inovativními nápady, jak tuto překážku obejít a zajistit fanouškům další epizody a filmy, aniž by byli ohrožení herci nebo personál. Jedním z těchto géniů je i Rob McElhenney, který dohlíží na režírování oblíbeného Mythic Questu.

Pokud máte předplacené Apple TV+, jistě jste přinejmenším zahlédli seriál Mythic Quest, který pojednává o osudu herních vývojářů a neblahých překážkách, jež jejich životy provázejí. Až dosud to sice vypadalo, že budou nové epizody úplně zrušeny, a to kvůli pandemii koronaviru, ale naštěstí se objevil člověk, který přepsal všechna pravidla a vymyslel vlastní. Byl jím Rob McElhenney, který jako první přišel s nápadem natočit novou epizodu na iPhonu a nechat celý štáb a herce, ať se na díle podílejí. Apple s radostí Robovi zajistil 40 iPhonů a 20 sluchátek, které následně producent rozdal účastníkům a nechal každého z nich, ať natočí svou část. Každý herec měl údajně tři iPhony, které byly po použití sterilizovány, dezinfikovány a poslány zpět editorům, jenž z nich vytáhli potřebné informace a sestřihali scény podle potřeby.

Pakliže se ptáte, k čemu byly potřeba tři iPhony, tak i k tomu se Rob McElhenney v rozhovoru vyjádřil. Podle jeho slov byl díky tomuto kroku celý proces rychlejší a efektivnější, díky čemuž bylo možné dodat scény do střižny co nejdříve a stihnout epizodu ještě v karanténě. V podstatě si tak každý herec zapnul kameru od notebooku, vedle položil svůj iPhone a vše se odesílalo přímo producentovi a dalším filmařům, kteří dohlíželi na správné nastavení, osvětlení a další detaily. Pomocí AirPodů navíc se sebou navzájem mohli herci komunikovat v reálném čase a simulovat scénu, která by normálně probíhala přímo na natáčecím místě. Uvidíme, zda se jedná o nový hollywoodský standard, avšak rozhodně jde o zajímavý krok.