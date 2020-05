Na iOS míří battle royale MOBA hra King of Hunters

Originálních a naplňujících MOBA her je na mobilní zařízení pomálu a není se čemu divit. Většina z nich se totiž snaží simulovat podobný zážitek jako na PC, kvůli čemuž je ovládání neintuitivní, nepříjemné a především nepraktické. Přesto se stále najdou vývojáři, kteří to nevzdávají a snaží se vytvářet hry tohoto žánru uzpůsobené i pro dotykové displeje. Jedním z nich je i studio Netease, které momentálně kutí zajímavou MOBA hru King of Hunters, jež má zároveň nabídnout také battle royale mód.

Pokud milujete tradiční MOBA hry, ale zároveň vás již otravují ty samé tituly, které jsou na PC k dispozici a hledáte něco nového, čínská herní společnost Netease by pro vás mohla mít efektivní řešení. Tím by mohla být hra King of Hunters, kde se ujmete svého hrdiny a vydáte se vstříc bojům v aréně. V podstatě se jedná o takovou Dotu, jen s tím rozdílem, že je hra více orientálně zaměřená a vsází také na battle royale mód, jenž má být alfou a omegou. Na ocasu velkého draka jste tak spuštění na rozlehlé bojiště, kde se snažíte se svým hrdinou přežít a zároveň nedat ostatním šanci. Pokud ale zemřete, máte možnost zvolit náhradní postavu a vydat se pomstít svého padlého oblíbence.

Na rozdíl od standardních MOBA her tak v King of Hunters bude hrát větší roli taktika a především přepadávání nepřátel ze zálohy, což vám výrazně celý boj usnadní. Musíte si podmanit bojiště, okolní prostředí a využít ho ve svůj prospěch. Pochopitelně nechybí bohaté variace schopností a nejrůznějších magických předmětů, jenž se vám určitě budou během vašeho putování hodit. Tak či onak, pokud máte v lásce neobvyklé hry a kombinace žánrů, tato hra by mohla být přesně pro vás. Na vydání si sice ještě nějakou dobu počkáme, ale i tak se podle všeho máme na co těšit a vývojáři by nás neměli napínat dlouho.