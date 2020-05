Jak deaktivovat zrcadlení oznámení hovoru z iPhonu na další zařízení

Pokud vlastníte hned několik jablečných zařízení, tak už jste si určitě všimli, že se vám při příchozím hovoru rozvibruje celý stůl. Kromě „hlavního“ iPhonu se hovor může rozeznít například na iPadu, Macu, druhém iPhonu a nakonec také na Apple Watch. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, jak lze tuto funkci deaktivovat. V případě Apple Watch je postup oproti jiným zařízením odlišný a mnoho z vás o něm určitě neví. Neotálejme tedy zbytečně a vrhněme se přímo na věc.

Jak deaktivovat zrcadlení oznámení hovoru z iPhonu na vaše další zařízení

Pokud chcete deaktivovat zrcadlení oznámení hovoru z vašeho iPhonu na ostatní jablečná zařízení (kromě Apple Watch), tak se na vašem hlavním iPhonu přesuňte do nativní aplikace Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o něco níže, dokud nenarazíte na možnost Telefon. Tuto možnost poté rozklikněte a zde v kategorii Hovory přejděte do kolonky Na ostatních zařízeních. Pokud tuto funkci chcete kompletně vypnout, tedy pokud nechcete zrcadlení hovorů využívat nikde, tak stačí pomocí přepínače deaktivovat Hovory na ostatních zařízeních. V případě, že si chcete vybrat, na která zařízení se (ne)mají hovory zrcadlit, tak si stačí v seznamu níže vybrat zařízení a přepínačem je (de)aktivovat. V tomto seznamu však nenajdete Apple Watch, u kterých je proces deaktivace zrcadlení oznámení odlišná – viz odstavec níže.

V případě, že chcete zrcadlení hovorů deaktivovat na Apple Watch, tak je nutné, abyste se na vašem iPhonu, se kterým máte jablečné hodinky spárované, přesunuli do nativní aplikace Watch. Poté, co tak učiníte, tak se ve spodním menu ujistěte, že se nacházíte v sekci Moje hodinky. Zde poté sjeďte níže a rozklikněte sekci Telefon. Tady klepněte nahoře na možnost Vlastní a v nových možnostech, které se objeví, deaktivujte v kategoriích Upozornění a Vyzvánění možnosti Zvuk a haptika. Tímto jste úspěšně deaktivovali zrcadlení hovorů z iPhonu na vaše Apple Watch.