Budoucí Apple Watch vás pomohou zachránit před utonutím

Apple je v mnoha ohledech poměrně vynalézavý a nejvíce se tato kreativní vlastnost projevuje při vymýšlení nových funkcí pro jablečné hodinky Apple Watch. Ač by se totiž mohlo zdát, že zařízení disponuje všemi myslitelnými vychytávkami a pro další zlepšování není prostor, opak je pravdou a Apple si je této skutečnosti velmi dobře vědom. O tom svědčí i nejnovější patent, kde se technologický gigant zaměřil zejména na SOS volání o pomoc, především tedy při tonutí a dalších situacích, kdy uživatel nemůže sám kontaktovat zdravotníky.

Co si budeme povídat, Apple Watch jsou naládované nejrůznějšími senzory, které dokáží detekovat srdeční rytmus, nejrůznější hodnoty i kvalitu spánku a dýchání. Brzy by se na tento seznam navíc mohlo přidat také měření krevního tlaku a další vychytávky, které výrazně zjednoduší život. Přesto Apple neusíná na vavřínech a přichází s dalším patentem, jenž nastiňuje potenciální podobu nouzové funkce. Ta by se týkala výhradně vody a dokázala by pomocí senzoru změřit nejen její množství, ale také toxicitu a další důležité informace. Hodinky by tak dokázaly rozeznat mezi tím, kdy se sprchujete a kdy jste se zrovna z útesu zřítili do oceánu. Aby se však zabránilo falešným poplachům a dalším nežádoucím efektům, zkontroluje systém nejprve všechny poskytnutá data a až poté začne jednat. Pokud si tedy na daný den naplánujete hodinu plavání, hodinky to automaticky rozeznají a nikoho volat nebudou. Pakliže máte ale v kalendáři naplánovanou kávu ve městě a Apple Watch zjistí, že se zrovna nacházíte 10 metrů pod hladinou, pravděpodobně určí, že je něco špatně a zavolají pomoc.

Kromě toho by však hodinky podle patentu měly rozeznat i to, zda se jedná o sladkou, či slanou vodu a na základě toho například určit lokaci a odhad toho, kde se zrovna nacházíte. Nemusí se ale jednat výhradně o tonutí. Apple Watch by totiž naměřily také hodnoty patogenů a nebezpečných látek, které voda skýtá a následně vám například doporučily, abyste se koupání na onom místě raději vyhnuli. Tak či onak, rozhodně se jedná o vynikající přírůstek do seznamu funkcí a nezbývá než doufat, že právě tuto zajímavou vychytávku jablečná společnost zrealizuje. Konec konců, léto se kvapem blíží a podobný senzor by se mohl hodit.