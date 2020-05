7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (21. 5. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Určitě jste se již někdy ocitli v situaci, kdy jste si chtěli něco pustit, připojili jste Mac k Apple TV či k televizi, usedli jste na gauč a následně jste se stejně museli zvednout a na Macu něco upravit. Tento problém se může stát minulostí s pomocí aplikace Remote, Mouse & Keyboard Pro. Ta vám totiž umožní ovládat váš Mac skrze iPhone, iPad či Apple Watch, díky čemuž vyřešíte základní operace přímo z gauče.

Původní cena: 179 Kč (129 Kč)

Řadíte se mezi milovníky logických her, rádi zkoušíte své přemýšlení a momentálně hledáte nějaký parádní herní titul? Jestliže jste si na tuto otázku odpověděli ano, určitě byste se měli přinejmenším podívat na hru Legacy 2 – The Ancient Curse. V této hře se totiž ocitnete v tajuplné pyramidě, ze které budete muset najít cestu ven.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, ve hře CITY REAL ESTATE TYCOON si vyzkoušíte kupovat ty nejrůznější nemovitosti a stanete se realitním makléřem. Máte totiž k dispozici určitý obnos financí, které můžete investovat do nemovitostí. Následně je vaším úkolem, abyste dokázali vybudovat co možná nejlepší portfolio a dokázali ovlivňovat ceny ostatních pozemků či staveb. Hru lze hrát v angličtině.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Pokud hledáte nějaké spolehlivé řešení, které by vám dokázalo pomoci s psaním těch nejrůznějších dokumentů a poznámek, určitě byste si měli prohlédnout aplikaci Writemator. Tento nástroj vám poskytne řadu funkcí a poradí si například s počítáním slov, tmavým režimem, exportem v PDF a několik dalších.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Ve hře This Is the Police 2 povedete celé policejní oddělení a sami se ocitnete v kůži šerifa. Vaším úkolem bude spravovat podřízené policisty, vyšetřovat případy, postarat se o výslechy a posílat lidi do vězení. Hra ale nabere úplně jiný spád v momentě, kdy se kvůli vyšetřování budete muset spojit s kriminálníkem.

Původní cena: 179 Kč (79 Kč)

Další logická hra, která parádně otestuje vaše myšlení, nese název Reversion 2. V tomto titulu se svou postavu uprchnete z hlídané nemocnice a najdete město Buenos Aires v kompletních troskách. Problém ale spočívá v tom, že si nepamatujete, co se dělo posledních 20 let. Vaším úkolem tedy bude, abyste našli ztracené vzpomínky a odhalili celou pravdu.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Aplikace ContactsXL 2 vám poslouží jako perfektní pomocník při správě vašich kontaktů. S pomocí tohoto nástroje si můžete například značit narozeniny od vašich přátel, zálohovat vaše kontakty a následně je obnovit, utvářet mezi nimi skupiny a dokonce získáte i parádní widget, pomocí kterého můžete vybrané kontakty kontaktovat co možná nejrychleji.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)