7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (21. 5. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Aplikace Rearview – handy mirror camera má hned dvě využití. Jednak se jedná o nástroj, pomocí kterého se dokážete natáčet například při prezentaci a nadále tento nástroj dokáže poznat, zdali se za vámi někdo nenachází. Pravděpodobně nikdo nemá rád moment, kdy například pracuje se sluchátky a najednou se za ním někdo ocitne. Rearview – handy mirror camera dokáže rozpoznat, když se za vámi objeví další osoba a diskrétně vás o tom informuje emotikonou v pravém horním rohu.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Jestliže pracujete hned s několika monitory zároveň a občas se ocitnete v situaci, kdy byste nejradši ostatní monitory odpojili a pracovali pouze na jednom, ale jde pouze o krátký moment, určitě by vás mohla zaujmout aplikace Virtual Wall. S její pomocí se totiž dokážete jakoby uzamknout v jednom monitoru a nestane se vám, že byste například kurzorem přejeli na druhý.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Nasbírali jste za svůj život plno nejrůznějších receptů, které ale máte zapsané hned na několika místech? Co takhle je sjednotit a mít jistotu, že o ně nikdy nepřijdete? S tímto vám dokáže pomoci aplikace Paprika Recipe Manager 3, která vám pomůže s uložením receptů, jejich přípravou, nákupem a tvorbou menu.

Původní cena: 749 Kč (379 Kč)

Jak již samotný název vcelku prozrazuje, aplikace Resume Builder by Nobody slouží pro tvorbu perfektního životopisu. Ten totiž slouží jako vaše první prezentace při žádosti o práci a dost možná dokáže rozhodnout o vaší budoucnosti. Aplikace vám proto nabídne řadu šablon a pomůže vám se samotnou tvorbou.

Původní cena: 749 Kč (379 Kč)

S pomocí aplikace Batch Photo Resizer můžete v okamžiku změnit rozlišení hned u několika vybraných snímků. To ale samozřejmě není vše. Tento nástroj vám také pomůže při kompresi daných souborů, kdy dokáže bezztrátově snížit jejich velikost, a při hromadném přejmenování.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Každý z nás má nějaké přihlašovací údaje, platební karty, soukromé poznámky a řadu dalších údajů, které jsou součástí našeho soukromí a nechceme je s nikým sdílet. Jak si je ale všechny pamatovat? V tomto směru vám dokáže pomoci aplikace My Eyes Only. V ní si totiž můžete uzamknout různé údaje, jenž jsou chráněny pomocí 256-bitového AES šifrování.

Původní cena: 299 Kč (Zdarma)

Napadlo vás někdy, jaké by to asi bylo, kdybyste se ocitli v kůži zloděje? Tuto činnost si můžete vyzkoušet ve hře Thief Simulator, ve které máte přiležitost se stát tím nejlepším zlodějem. Jedná se o skutečně komplexní simulátor, kde budete muset nejprve provést analýzu cílového domu, následně sehnat vybavení a v poslední řadě se vrhnout do akce. Čím lepší vybavení budete mít, tím lepší domy budete moci vykrást.