Apple vydal tvOS 13.4.5 a OS pro HomePod 13.4.5

Jste-li vlastníky Apple TV či HomePodu, máme pro vás dobrou zprávu. Oba tyto produkty se totiž před chvílí dočkaly vydání nových verzí operačních systémů – konkrétně tvOS 13.4.5 a OS HomePod 13.4.5.

Co přesně nové verze systémů přináší není v tuto chvíli zcela jasné. Nicméně vzhledem k tomu, že se žádné velké novinky neočekávají se dá předpokládat, že v obou případech se bude jednat jen o updaty přinášející opravy chyb. Pokud by se v nich však přeci jen objevily větší novinky, rozhodně vás o nich budeme v průběhu zítřejšího dne informovat. Co se týče instalace updatu, v obou případech se nainstaluje automaticky.