OnePlus 8 Pro disponuje „rentgenem“. Dočkáme se jej i u letošních iPhonů?

Před několika dny jsme se dočkali oficiálního představení nové vlajkové lodě společnosti OnePlus, a to s označením 8 Pro. Tento nejnovější model z rodiny OnePlus disponuje například 8 GB operační paměti RAM, procesorem Snapdragon 865, trojitou kamerou, možností připojení k 5G síti, anebo displejem s obnovovací frekvencí 90 Hz. Již před určitou dobou se na Redditu objevilo vlákno, ve kterém uživatelé upozorňují na to, že fotochromatický filtr, jenž je k dispozici na androidích zařízeních v aplikaci Fotoaparát, lze za určitých okolností využít jakožto rentgen.

Dobře, se slovem rentgen na konci minulého odstavce jsme to možná trošku přehnali. Nutno ale podotknout, že fotochromatický filtr u určitých telefonů s Androidem je rozhodně velmi zajímavý. Pomocí něj totiž můžete každým fotoaparátem s podporou IR (infračervené zařízení) vidět skrze plastové výrobky, které nemají proti infračervenému záření ochranu. Jedná se tedy o různé set-top boxy, dálkové ovladače, apod. Paradoxně lze tento efekt snad nejlépe sledovat na Apple TV 4. generace. Pokud na OnePlus 8 Pro aktivujete fotochromatický filtr, můžete si prohlédnout, jak vypadá Apple TV „pod kapotou“. Jak už jsem zmínil, nejedná se o nic, co by mělo zbořit svět, ale rozhodně je tato funkce zajímavá. O tom, jak vypadá Apple TV pod „rentgenem“ se můžete přesvědčit v galerii vedle tohoto odstavce a ve videu níže, které pochází od notoricky známého Bena Geskina.

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

Později jsme se prostřednictvím Guilherma Ramba dozvěděli o tom, že podobný „rentgenový“ režim mají i nové iPhony s Face ID, tedy s TrueDepth kamerou. Dokonce se i jedná o něco pokročilejší snímky, které jdou oproti výše zmíněného fotochromatického filtru více do „hloubky“. Je velmi zajímavé sledovat, co moderní technologie umí (i když se jedná o vedlejší „nechtěné“ vlastnosti). „Rentgenové“ snímky z TrueDepth kamery si můžete prohlédnout v galerii níže. Ocenili byste podobnou „funkci“, anebo nějakou její lepší formu, i u nových iPhonů, kterých se dočkáme již letos? Dejte nám to vědět do komentářů.