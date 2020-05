AppleTRH znovu spouští servis a řadu oprav provádí na počkání

Komerční sdělení: V dnešním světě moderních technologií máme k dispozici širokou škálu těch nejrůznějších produktů. Velké popularitě se těší zařízení s logem nakousnutého jablka, které těží především ze své spolehlivosti. Nic ale není 100 % neomylné a někdy se zkrátka může stát, že váš jablečný miláček bude muset do servisu. V těchto případech je určitě nejlepší, když se vám dostane kvalitní péče v co nejkratším čase.

S tímto by vám dokázal pomoci AppleTRH.cz, který v době karantény obnovil jejich prvotřídní pozáruční servis. Jejich nabídka je navíc velice rozsáhlá. Díky tomu si poradí se servisem iPhonu, MacBooku i iMacu, přičemž řadu oprav je schopen vyřešit do jedné hodiny na počkání. V případě jablečných produktů je extrémně důležitý důklad na preciznost a ty nejlepší díly. Na neoriginálních dílech sice u konkurence můžete ušetřit, ale nemáte nijak zajištěno, že se vám dostane stejné kvality či živostnosti. Z tohoto důvodu se AppleTRH spoléhá výhradně na originální díly, pomocí kterých se snaží zákazníkům přinést co možná největší kvalitu. Pokud si zde navíc necháte opravit vašeho jablečného miláčka, následně získáte možnost nákupu pouzdra či obalu za značně výhodnější cenu.

Problém může přijít doslova kdykoliv a odkudkoliv a nedá se s ním dopředu počítat. V tomto má AppleTRH opět výhodu, protože si opravu svého produktu nemusíte nikterak objednávat. Jednoduše vám stačí přijít na prodejnu na Praze 5, kde můžete vyřešit váš požadavek a bezkontaktně za něj zaplatit.

AppleTRH také spolupracuje s iOpravnou. Jestliže tedy máte ještě produkt v záruce a potřebujete jej poslat do servisu, můžete jej přímo odnést na zmiňovanou pobočku, kde jej následně předají iOpravně a ta vám poskytne bezproblémovou záruční opravu.