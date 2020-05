Alza přichází s novinkou, díky které můžete solidně ušetřit

Komerční sdělení: Nakupujete často na Alze a máte kolem sebe spoustu lidí, kteří u ní nakupují taky? Pak pro vás máme super zprávu. Alza totiž rozjela nový slevový program s názvem Sdílej a ušetři, díky kterému si můžete spolu s lidmi kolem vás vysloužit “týmové slevy” a to naprosto jednoduše.

Pro získání slev stačí pouze to, aby si pár přátel, členů rodiny nebo zkrátka lidí koupilo stejnou věc a tento nákup byl zrealizován skrze nové nákupní rozhraní Sdílej a ušetři, které naleznete na Alze. To funguje též velmi jednoduše. Po jeho aktivaci stačí získat členy vašeho slevového týmu, se kterými budete rozhraní sdílet pomocí odkazu a jakmile ti vše potvrdí a do nákupu se zapojí, sleva je vaše a zboží za lepší cenu vám letí. Stejnou slevu pak dostanou i ostatní členové týmu. Samozřejmě pak platí, že čím více vás daný produkt zakoupí, tím větší sleva bude. Maximální počet členů, kteří na slevu dosáhnou, je u každého produktu omezen jinak. Například v případě iPhonu 7 lze nakoupit až v patnáctičlenném týmu s tím, že pokud jej naplníte celý, získáte každý slevu 600 korun, což není rozhodně málo.