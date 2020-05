Zpomalování starších iPhonů vyjde Apple draho, zaplatí za ně další půl miliardy dolarů

Takřka nekonečná kauza ohledně zpomalování starších iPhonů, která je tu s námi již několik let, se pomalu chýlí ke konci. Přestože se zpočátku zdálo, že z nařčení jablečná společnost vyvázne poměrně hladce a jen s pár odřeninami, situace se rychle změnila a v březnu Apple oficiálně oznámil, že požádá o definitivní finanční vyrovnání. Tak se nakonec také stalo a technologický gigant bude muset zaplatit v USA dalších 500 milionů dolarů.

Zpomalování iPhonů je věčné téma, které tu s námi je již řadu let a až do loňského roku to nevypadalo, že se situace brzy vyřeší. Celá záležitost ale nabrala u soudu spád a v březnu došlo k jisté kapitulaci Applu, který soudce požádal o možnost finančního vyrovnání. Ten nakonec svolil a udělil předběžné povolení, které bude definitivně vyřešeno při prosincovém slyšení, především tedy z důvodu momentální koronavirové pandemie, jež ohrožuje zasedání soudu a komplikuje celý proces. Jablečná společnost rozhodně nemá důvod slavit a po dlouhé době se jedná o spor, který nevyhrála. A není divu, nejvíce žalob se na hlavu Applu sesypalo v roce 2018, kdy si uživatelé stěžovali na nedostatečnou kapacitu baterie a umělé zpomalování softwaru a operačního systému.

Údajné upravování výkonu mělo začít v roce 2017 s vydáním iOS 10.2.1, které obsahovalo software, jenž reguloval výkon. Apple se o tomto faktu ale jaksi zapomněl zmínit v seznamu změn a problém byl objeven až společností Primate Labs a Johnem Poolem, který si všiml nižších hodnot při testování výkonu a především nekonzistentních výchylek. Jakmile byl tento nelibý záměr uveřejněn, drtivá většina majitelů starších telefonů se s k Applu otočila zády a mnozí z nich se vytasili právě s žalobou. Nutno však dodat, že zpomalování bylo odůvodněno rychlým opotřebením baterií u starých modelů iPhonu, které nezvládaly náročnost nového systému a v případě nesnižování výkonu by se automaticky vypínaly. Přesto se Apple veřejnosti omluvil a nabídl jako náhradu speciální program, který umožňoval nechat vyměnit baterii o poznání levněji, a to již za 29 dolarů. V iOS 11.3 pak došlo k zavedení ukazatele zdraví baterie, kde si uživatelé mohli transparentně prohlédnout, jak na tom jejich zařízení vlastně je. Tak či onak, jako odškodné dostane každý postižený 25 dolarů, což sice není moc, ale jako pocit zadostiučinění to bohatě stačí. Uvidíme, zda se časem provalí nějaké další nepravosti, nebo si dá jablečná společnost raději pozor. Tak či onak Apple bude muset z kasičky vytáhnout astronomických 500 milionů dolarů.