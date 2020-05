UV sterilizér smartphonů s bezdrátovou nabíječkou můžete nyní získat za nejnižší cenu na českém trhu

Komerční sdělení: Že jsou dotykové displeje smartphonů a tabletů dokonalým inkubátorem pro nejrůznější viry a bakterie není již řadu let žádným tajemstvím. Ostatně, tuto skutečnost potvrdila již celá řada testů předních institucí z celého světa, ze kterých displeje mnohdy vyšly zaneřáděnější než například prkýnka na toaletách. Pokud je vám vize zaneřáděného smartphonu nepříjemná, máme pro vás skvělý tip, jak jej jednoduše, levně a hlavně kvalitně vydezinfikovat.

Skvělým pomocníkem pro prvotřídní dezinfekci smartphonů je UV sterilizér z dílny FIXED, který je schopen svým UV světlem zničit na 99,99 % mikroorganismů zachycených kdekoliv na těle displeje. A když říkáme kdekoliv myslíme tím skutečně kdekoliv. Sterilizér totiž dezinfikuje telefon ze všech stran díky zabudovaným podstavcům na jeho dně, které jej “podrží”a umožní tak světlu v proniknutí pod něj. Skvělou vychytávkou u sterilizéru je i to, že nabízí bezdrátové nabíjení ve standardu Qi. Pokud tedy vlastníte telefon, který je možné bezdrátově dobíjet, stačí jej do sterilizéru odložit a nechat jej v něm nejen vydezinfikovat, ale i nabít. To se může hodit zejména těm uživatelům, kteří jsou zvyklí dobíjet své telefony v noci.

Běžná cena sterilizéru je 1490 korun, díky slevovému kódu tf1752020 jej však můžete získat za 1190 korun, což je podle portálu Heureka.cz suverénně nejnižší cena na českém trhu.