Otec jedné z nejoblíbenějších aplikací na Apple Watch prozradil, co by podle něj měl přinést watchOS 7

Přestože je na Apple Watch dostupných mnoho aplikací z dílny vývojářů třetích stran, jen pár z nich lze označit za oblíbené či chcete-li vyčnívající nad ostatní. Do této vybraní smetánky lze bezesporu zařadit například spánkový analyzátor Sleep++, který pomáhá mnohým jablíčkářům monitorovat jejich kvalitu spánku. Otec této aplikace David Smith se nyní na svém webu podělil o to, co očekává od chystaného watchOS 7.

Kopírování je správné

Smith se netají tím, že by dle něj měl Apple “opisovat” od vývojářů watchOS aplikací třetích stran, jelikož by díky tomu mohl být schopný poskytnout svým uživatelům ještě lepší zážitek z produktu. “Opisování” by nicméně nemělo být vyloženě ve formě kopírování aplikací 1:1, ale třeba jen o odkoukání určitého prvku či funkce a jeho přenesení do vlastního řešení.

Jednou z takto odkoukaných funkcí by měla být nativní analýza spánku, kterou Smith v letošním watchOS 7 očekává a těší se na ní, byť je sám otcem oblíbené aplikace Sleep++ pro tentýž účel. Než jako konkurenci totiž vnímá potenciální nasazení spánkové analýzy jako možnost k odemčení spousty nových funkcí hodinek vycházejících právě z této novinky jako například nejrůznější zprávy a analýzy ohledně regenerace těla či odpočinku jako takového. Jinými slovy – přidání nativní spánkové analýzy může na Apple Watch přinést nepřeberné množství funkcí “navíc”, které by jejich využitelnost velmi zajímavě zlepšily.

Spánková analýza bude mít nicméně dle vývojáře určitý negativní vliv na výdrž hodinek, což pro uživatele nebude v žádném případě dobrá zpráva. Právě výdrž baterie hodinek může být dle jeho slov jednou z hlavních brzd příchodu této funkce. Její letošní nasazení proto vývojář chápe jako jasné potvrzení skutečnosti, že Apple u letošních Apple Watch Series 6 zapracuje právě na výdrži baterie, díky čemuž se opět hodinky stanou využitelnějšími. Zároveň je nicméně možné, že právě kvůli vlivu spánkové analýzy na výdrž baterie bude tato novinka dostupná jen u nejnovějších Apple Watch a nikoliv na modelech starších, byť by jí hardwarově zvládly. Jejich baterie by nicméně byla proti.

Změna kroužků aktivity

Přepracování by si dle Smitha zasloužily i kroužky aktivity a to v ideálním případě celkové. V jejich současné verzi je totiž spousta relativně nešťastných prvků počínaje absolutní ignorací odpočinkových dnů a konče možností nastavení cíle stání a cvičení. Právě tyto prvky by se tak mohly ve watchOS 7 objevit a uživatelům používání hodinek zpříjemnit. Určitou revoluci pak může Apple připravovat i v komplikacích, respektive pak jejich podpoře u aplikací třetích stran. Vývojáři by tak mohli být schopni do ciferníků z dílny Applu dostat daleko více rychlých přístupů k funkcím jejich aplikací, díky čemuž by se opět staly využitelnějšími. Naprosto ideální by pak bylo, kdyby Apple umožnil vývojářům pro Apple Watch vytvářet i vlastní ciferníky, avšak nic podobného se zatím neočekává.

Zda se Smith ve své předpovědi trefil či nikoliv se dozvíme zhruba za měsíc. Na konci června totiž Apple pořádá tradiční vývojářskou konferenci WWDC, na které světu ukáže kromě spousty dalších softwarových novinek i novou verzi operačního systému pro své hodinky. Nezbývá tedy než doufat, že bude stát za to a přinese prvky, které si svět okamžitě zamiluje. Rozhodně bychom se nezlobili.