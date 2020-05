Apple právě vydal GM bety iOS 13.5 a iPadOS 13.5 pro vývojáře [aktualizace]

Před malou chvílí vypustil Apple pátou beta verzi svých chystaných operačních systémů iOS 13.5 a iPadOS 13.5, která je zároveň beta verzí závěrečnou – tedy GM. Tyto bety jsou prozatím určené jen pro registrované vývojáře, avšak dá se očekávat, že se v brzké době dočkáme i uvolnění bet veřejných.

Suverénně nejzajímavější novinku přináší iOS 13.5. V tom se objeví podpora „koronavirového“ API, díky kterému budou moci vývojáři naučit své aplikace ukládat záznamy Bluetooth připojení k okolním zařízení do “digitálních” deníčků, které budou moci v případě, že se u nich prokáže nákaza, poskytnout příslušným úřadům k tomu, aby skrze ně mohly kontaktovat osoby, kterým telefony patří. K tomu však bude potřeba to, aby i okolní zařízení měly nainstalovanou aplikaci s podporou API, jelikož jen tak bude možné zařízení identifikovat a díky tomu kontaktovat. Mezi další novinky iOS 13.5 patří možnost vkládání hudby z Apple Music do Instagram Stories či opravy chyb v aplikaci Mail, které mají umožňovat jeho hacknutí. Rozloučit bychom se též měli s problémy s osobním hotspotem, které uživatele sužují už od vydání první verze iOS 13. Kdy přesně vyjdou je nicméně stejně jako v případě iOS 13.5 nejasné. Jelikož se však dnes jedná o GM betu, je vydání ostré verze za dveřmi. Očekávat se dá zhruba do týdne.

[Aktualizace]: Venku je i GM beta tvOS 13.4.5.