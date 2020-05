7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (18. 5. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

V některých případech nám jde doslova o čas a potřebujeme co možná nejrychleji spustit určitou aplikaci. Aplikace Magic Launcher Pro vám přidá perfektní widget, pomocí kterého můžete spouštět vybrané aplikace nebo kontaktovat předem nastavené osoby skrze různé komunikační kanály.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Aplikace Calculator – PRO se na první pohled od nativní Kalulačky zrovna dvakrát neliší. Jedná se zkrátka o kalkulátor, který můžete použít pro výpočet různých příkladů. Výhodou tohoto nástroje ale je, že pokud vaše zařízení přetočíte, můžete ovládat dvě až čtyři kalkulačky najednou, což se může mnohokrát náramně hodit.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Hledáte už delší dobu nějakou zábavnou hru, která by vás dokázala parádně zaujmout? V takovém případě byste se přinejmenším měli podívat na titul PAKO 2. V této hře se zhostíte role řidiče únikového vozidla. Vaším úkolem bude na místě činu nabrat účastníky loupeže a bezpečně je převést do bezpečí. Samozřejmě se nevyhnete různým honičkám s policií, jenž hře dodávají to pravé ořechové.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Pokud se řadíte mezi obrovské fanoušky her, které se pyšní rozmanitým příběhem, steampunkovým prostředím a řadou možností, určitě byste neměli přehlédnout Taken Souls: Blood Ritual Full. Jedná se o perfektní titul, ve kterém se přesunete zpět v čase do roku 1860 v Londýně, zhostíte role detektiva a budete řešit sérii vražd. Každé vaše rozhodnutí navíc ovlivňuje nadcházející děj hry.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Rozhodně není na škodu, když máte vaše nejrůznější fotografie hezky pohromadě. S tímto vám dokáže pomoci aplikace Plotboard – Moodboard & Album. Pomocí tohoto nástroje si můžete utvářet svá osobní portfolia, upravovat jednotlivé snímky, sdílet je spolu s vodoznakem a řadu dalších.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Akční střílečky mají bezpochyby něco do sebe. Jestliže se považujete za fanouška tohoto žánru, určitě by vaší pozornosti neměl uniknout titul Counter Terrorist. Jedná se o střílečku z pohledu první osoby, ve které se na nejrůznějších mapách utkáte s nepřátelskými vojáky, jenž musíte samozřejmě porazit. K dispozici máte řadu zbraní a dokonce i zombie mód.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název vcelku napovídá, aplikace Advanced Password Creator slouží pro tvorbu kvalitních a bezpečných hesel. Aplikace nabízí řadu možností a podle vašich preferencí dokáže vygenerovat perfektní heslo. Tato hesla můžete následně kupříkladu i sdílet.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)