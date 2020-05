7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (18. 5. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

V některých případech se může velice snadno stát, že se setkáme například s plným úložištěm. Aplikace CleanMyDisk – Disk Cleaner můžete velice snadno proskenovat váš disk a vzápětí z něj odstranit veškeré nepotřebné soubory, vysypat koš a ušetřit tak gigabyty místa.

Původní cena: 129 Kč (99 Kč)

Bylo již mnohokrát prokázáno, že používání animovaných (neboli živých) tapet dokáže být značně uklidňující. Stažením aplikace Sharks 3D přeměníte svou pracovní plochu na výhled do oceánu, kde uvidíte různé žraloky. Aplikace konkrétně nabízí čtyři 3D scény, šest druhů žraloků a je kompatibilní i s uzamčenou obrazovkou či více monitory.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Jestliže se věnujete designu, určitě mi dáte za pravdu, že jednou z nejobtížnějších záležitostí v grafice je správná volba barev. Aplikace Color Ninja 2 řeší přesně tento problém a pomůže vám s volbou vhodné a té nejlepší barvy. Jak aplikace vypadá a funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)

Chtěli byste se vzdělávat na poli zeměpisu a nevíte kde začít? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně by vám neměla uniknout dnešní nabídka na aplikaci Earth 3D – World Atlas. Jedná se totiž o interaktivní glóbus, pomocí kterého můžete prozkoumat nejrůznější reálie jednotlivých států a dozvědět se řadu informací.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Pokud máte sedavé zaměstnání a pracujete za počítačem, určitě byste měli zvážit zakoupení aplikace Workouts Reminder. Tato aplikace vás totiž jednou za hodinu upozorní na to, abyste absolvovali minutové cvičení. Jedná se přitom pouze o to, abyste se postavili a procvičili tak svůj zrak, díky čemuž předejdete unaveným očím a dalším zrakovým problémům.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

S pomocí aplikace SocialPanel můžete přistupovat k vaší oblíbené sociální síti téměř kdykoliv, a to přímo z vaší pracovní plochy. SocialPanel zůstává neustále skrytý a aktivuje se pouze v momentě, kdy kurzorem narazíte do předem vybrané strany plochy, kdy vám zobrazí příslušnou sociální síť. Aplikace si konkrétně rozumí se sítí Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram a řadou dalších.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Zdravotnictví by mělo nabízet určitý standard a fungovat na vysoké úrovni? Co takhle vzít situaci do vlastní rukou a přesně tohoto dosáhnout? Ve hře Two Point Hospital bude vaším úkolem vybudovat kvalitní nemocnici, optimalizovat její vybavení, zajistit stabilní příchod pacientů a poskytnout jim prvotřídní péči, díky čemuž si vybudujete renomé a pacienti se jen pohrnou.

Původní cena: 34,99 € (11,89 €)