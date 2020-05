Nejlepší deskové hry na iPhone: 5 skvělých deskovek pro iPhone či iPad, které byste si měli zahrát

Pamatujete si na legendární Dostihy a sázky, které hrála před několika lety celá rodina i s přáteli společně? Starší čtenáři určitě ano, ti mladší už však bohužel nejspíše ne. Tak jako tak, deskové hry jsou naprosto skvělou formou zábavy, pokud se potřebujete zabavit ve větším počtu lidí. Zabavit se s nimi můžete na dlouhé hodiny (často i dny) a vítěz má své vítězství rozhodně zasloužené. V dnešní moderní době už můžete hrát deskové hry i na vašem iPhonu či iPadu, což je rozhodně skvělé. Není totiž nutné ani nic chystat, stačí spustit aplikaci a jde se na věc. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 nejlepších deskových her pro iPhone či iPad.

Monopoly

Monopoly patří mezi moderního boha deskových her. Zatímco v minulosti byly tímto bohem (především tedy v Česku) Dostihy a sázky, tak v dnešní době jsou to právě Monopoly. Počátky hry sahají až do roku 1903, kdy byly Monopoly vytvořeny jako ukázka toho, jak bude vypadat ekonomika, když se na trhu objeví právě monopoly. Vaším cílem v této hře je, abyste vaše protivníky nějakým způsobem donutili vyhlásit bankrot. Tato populární hra byla kompletně převedena na iOS, abyste ji mohli mít vždy u sebe, a abyste si ji mohli s přáteli kdykoliv zahrát. Celkově jsou ve hře k dispozici tři různé obtížnosti, pravidla poté mohou být různě přizpůsobena. Abyste mohli hrát hru s přáteli, je nutné, aby ji měli nainstalovanou.

Connect 4

Ve hře Connect 4 se ocitnete mezi sedmi sloupci a šesti řádky, kdy je vaším úkolem spojit celkem čtyři kuličky – a to buď vertikálně, horizontálně či diagonálně. I když se to může zdát jednoduché, tak věřte, že není. Celý tento koncept je velmi komplexní, čemuž napovídá i fakt, že existuje přes 4 miliardy způsobů, jak můžete hrací plochu zaplnit, ale také 2 miliardy způsobů, jak lze čtyři tečky spojit. Tato hra vás dokáže zabavit na opravdu dlouhou dobu. Neexistuje žádná „oficiální“ a patentovaná verze této hry – na App Storu jich můžete najít hned několik. Nejlepší z nich je již zmíněná Connect 4, která kromě singleplayeru disponuje také multiplayerem.

The Game of Life

První zmínky o hře The Game of Life sahají až do roku 1860, první moderní vydání hry poté proběhlo o sto let později, tedy v roce 1960. V dnešní době je The Game of Life jednou z nejlepších deskových her, kterou si můžete na iPhonu zahrát. Hra vás jednoduše řečeno vezme na cestu životem – od školních let, přes první práci, manželství, vyhazov z práce, až po smrt. Vítězem hry je člověk, který má na konci hry na účtě nejvíce peněz. Hra je k dispozici v App Storu za 99 korun – samozřejmostí je multiplayer a perfektní grafika. Navíc si ve hře můžete nechat přehrávat vaši hudbu z Apple Music.

Scrabble

Neméně známou hrou je také Scrabble. I v tomto případě najdete v App Storu nespočet různých her, které konceptu Scrabble využívají. Zatímco v poslední době jsou velmi populární hry „Words with Friends“, tak nesmíme na koncept Scrabblu zapomínat. Hlavním úkolem je v tomto případě na hrací plochu z vašich písmenek vyskládat co nejvíce slov – čím delší slovo, společně s obsahem nezvyklých znaků, tím více bodů dostanete. První zmínky o Scrabblu pochází z roku 1930. Na konci hry vyhrává ten, kdo získal při skládání slov nejvíce bodů.

Snakes and Ladders

Snakes and Ladders, česky Hadi a žebříky, je i v Česku velmi známý koncept. V této hře se ocitnete na hrací ploše o velikosti 10 x 10 políček. Postupně hážete kostkou a vyhrává samozřejmě ten hráč, který se dostane jako první z prvního políčka na to poslední. Cestu vám však mohou znepříjemnit hadi, kteří vás posunou o několik políček zpět, naopak jsou však k dispozici také žebříky, které vás naopak posunou o několik políček vpřed. I když se tent koncept může zdát jednoduchý a dětský, tak v tomto případě platí, že v jednoduchosti je krása. Koncept Hadi a žebříky vás zabaví na několik dlouhých hodin.