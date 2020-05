Květnové filmy, které by vám (nejen) na iTunes neměly uniknout

Máme tu další měsíc a spolu s ním také nabídku filmových novinek i zvýhodněných nabídek. Na květen jsou pro vás přichystány novinky Bloodshot, Můj příběh, Šťastný nový rok a řada dalších. Za zvýhodněnou cenu si pak můžete pořídit filmy Zelená kniha či S láskou, Rosie.

Bloodshot

Bloodshot je adaptací známého komiksu, ve které Vin Diesel ztvárňuje Vin Diesel vojáka Raye Garrisona. Ray Garrison byl zabit v boji a znovu oživen korporací RST jako superhrdina Bloodshot. Nanotechnologie v jeho žilách z něj činí nezastavitelného bojovníka obdařeného nadlidskou silou a schopností okamžitě se uzdravovat. Korporace RST však neovládá pouze Bloodshotovo tělo, ale i jeho mysl a vzpomínky. Ray neví, co je skutečné a co je lež, a tak se rozhodne to zjistit.

Snímek Bloodshot si můžete za 82 korun vypůjčit na Starmaxu, a za 75 korun na O2TV.

Jumanji: Další level

Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné nových nebezpečných nástrah.

Snímek Jumanji: Další level si můžete za 82 korun vypůjčit na Starmaxu, a za 75 korun na O2 TV.

Můj příběh

Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář, a tak Elizabeth v jediném okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v životě záleželo. Co se však zdálo být koncem, může se stát novým začátkem. Elizabeth se odjíždí na Moravu, aby se pokusila poprat s nepřízní osudu i vlastními démony. S pomocí tety Marie, která jí byla celý život oporou, a čtyř přítelkyň začíná hledat cestu k novému životu, ale především víru v sebe sama.

Film Můj příběh si můžete za 75 korun vypůjčit na O2 TV, na Starmaxu je k vypůjčení za 99 korun a k zakoupení za 349 korun a na iTunes si jej můžete vypůjčit za 79 korun a zakoupit za 229 korun.

Šťastný nový rok

Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní romantická komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná těsně před Vánocemi a končí na Nový rok. Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a jiný naopak budoucím láskám. Na všechny bez rozdílu ale čeká řada romantických a komických situací a jedno velké překvapení.

Film Šťastný nový rok si můžete na iTunes vypůjčit za 79 korun a zakoupit za 329 korun.

Amundsen

Výpravný filmový portrét dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa na mapě, dobyl jižní pól a jako první dosáhl se svými expedicemi obou pólů zeměkoule. Jaký ale ve skutečnosti byl Roald Amundsen? Celovečerní snímek Amundsen ukazuje nejen výpravy do neprozkoumaných ledových pustin a oceánů a polární lety vzducholodí, ale odhaluje i život a osobnost legendárního objevitele, včetně řady méně známých skutečností, jako byl jeho vztah s bratrem nebo milostné aféry.

Film Amundsen si můžete na iTunes zapůjčit za 79 korun a zakoupit za 279 korun.

Mizerové navždy

Mizerové Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin Lawrence) jsou zpátky a před nimi poslední společná jízda.

Film Mizerové navždy si můžete zapůjčit na Starmaxu za 82 korun, na iTunes je k zakoupení za 329 korun, na O2 TV je k zapůjčení za 85 korun.

Daria

Mladý psychiatr Marek a farmaceutka Daria se seznamují přes sociální sítě, ale hned po první osobní schůzce přitažlivá femme fatale Daria zmizí. Marek ji objeví až po několika dnech v psychiatrické léčebně, kde pracuje jeho matka. V rámci své praxe se ujme jejího případu a snaží se rozklíčovat, co se stalo. Nejprve to vypadá, že je Daria opravdu blázen, brzy však zjistí, že si s ním možná jen trochu zahrává. Nebo je to jinak?

Film Daria si můžete za 75 korun vypůjčit na O2 TV. Na iTunes je k vypůjčení za 79 korun a k zakoupení za 329 korun.

Zelená kniha

Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk“ Vallelonga (Viggo Mortensen) má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley (držitel Oscara® Mahershala Ali) si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60. let. Tony je horkokrevný, ne moc vzdělaný, ale o to mazanější. Nade vše miluje svoji ženu (Linda Cardellini) a smažená kuřata. Dr. Don je jeho protikladem: kultivovaný génius jemných mravů a pevných zásad. Aby společně překonali nástrahy, musí si k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu skrz předsudky a humorné přešlapy. Originální komedie Zelená kniha získala získala tři Oscary včetně sošky pro Nejlepší film. Režisér Peter Farrelly (Blbý a blbější; Já, mé druhé já a Irena; Něco na té Mary je) se inspiroval příběhem skutečného přátelství a natočil jeden z nejdojemnějších i nejvtipnějších filmů roku 2018.

Film Zelená kniha si můžete na iTunes vypůjčit za 79 korun a zakoupit za 199 korun.

Vlk z Wall Street

Martin Scorsese uvádí film, který natočil podle skutečného příběhu newyorského burzovního makléře Jordana Belforta (Leonardo DiCaprio). Na začátku jeho kariéry stál americký sen, na konci neukojitelná chamtivost. Po poctivých začátcích spojených s obchodováním bezvýznamných akcií Belfort zjišťuje, že divoký konec 80. let přeje veřejným nabídkám, které jsou prolezlé korupcí. Díky svým schopnostem si vysloužil titul „Vlk z Wall Street”. Peníze. Moc. Ženy. Drogy. Pokušení je k mání a hrozba postihu minimální. Pro Jordana a jeho smečku vlků víc peněz není nikdy dost.

Film Vlk z Wall Street si můžete na iTunes vypůjčit za 59 korun a zakoupit za 199 korun.

S láskou, Rosie

Vědecké výzkumy tvrdí, že pokud se lidi znají jako malé děti, něco jim brání, aby se do sebe jako dospělí zamilovali. Rosie a Alex, hrdinové romantické komedie S láskou, Rosie, se znají už od školky. V době prvních lásek a sexu svoje zážitky s patřičnými detaily samozřejmě probírají, tomu druhému to ale není vždy úplně po chuti. Proč? Ať je to jak chce, Rosie zůstává v Dublinu, zatímco Alex jede na Univerzitu do Bostonu. Mezi nimi stojí oceán a v průběhu života i jiné vztahy, aféry, dokonce jiná manželství, závazky a děti. Na oba čekají méně i více bláznivé a zábavné momenty, občas se potkají a spadnou spolu do bazénu a zase vplují zpět do svých životů. Rosie se dokonce povede dohodit ztepilou blondýnu Alexovi za ženu . . .no to by si asi nejradši nafackovala.