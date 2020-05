Jak a jaké reproduktory vybrat, přes co streamovat a kde vzít nejlepší kvalitu nahrávek? Odpovídá Matěj Kratochvíl z Perfect Sound Group

Dnes přijal mé pozvání na rozhovor Matěj Kratochvíl ze společnosti Perfect Sound Group, která se věnuje distribuci a prodeji těch nejslavnějších audio značek na trhu. V jejím portfoliu naleznete značky jako KEF, Burmetser, Tannoy, Nordost, Isotek a řadu dalších. Matěje jsem se proto rozhodl zeptat na to, jak vylepšit své stávající reproduktory, jak vybrat nové reproduktory nebo také na to, jaký je jeho názor na kvalitu audia u Maců a iOS zařízení.

Dobrý den, Matěji. Jsem rád, že mohu udělat rozhovor s někým, kdo se pohybuje ve světě audia. Mohl byste se našim čtenářům představit a říct, jak jste se k tomu vlastně dostal?

Dostal jsem se k tomu již v 15 letech. Můj táta pracoval v audio oboru a následně si založil vlastní firmu, kde aktuálně působím. Začal jsem zde s povinnou školní praxí, teď zde pracuji na plno při škole. Aktuálně mi bude 24 let, tedy je to již přes 9 let, co se věnuji špičkové audio technice.

Když říkáte špičkové, já vím, že některé značky, které nabízíte ve své společnosti patří skutečně mezi ty nejdražší v dané kategorii na trhu. Co u vás tedy mohou zákazníci najít?

Nabízíme několik světových značek, které jsou velmi uznávané. Značky jsou poskládány tak, abychom zákazníkovi nabídli kompletní systém, tedy od kabelů přes komponenty po reproduktory. Věnujeme se hlavně audiu, tedy TV a video komponenty u nás aktuálně nenaleznete.

Upřímně jste ten nejpovolanější, koho znám a proto se vás chci zeptat. Existuje něco jako finanční hranice, která platí pro reproduktory připojené klasicky kabelem nebo USB k Macu nebo PC? Pokud nechci kupovat celou sestavu, ale jen aktivní reproduktory, kde je zhruba ta hranice, kdy už budou reproduktory narážet na kvalitu výstupu z počítače?

Horní hranice se hledá velmi těžko. Doopravdy záleží na účelu. Pokud potřebuji repro k PC a nijak nepřemýšlím o audiofilní kvalitě, bavíme se tak o ceně do 10 tisíc korun. Pokud si chci hudbu užít a hledám aktivní monitory, cena může být klidně přes 80 tisíc korun. Když narazím na nedostatečně “vybavený” PC, co se týče audio kvality, vše lze řešit nějakým vylepšením a rozšířením systému o převodníky a dalšími věcmi. Samozřejmě záleží na zdroji, tedy v jaké kvalitě mám dostupnou hudbu. Pokud chci kvalitní repro a příjemný zvuk, začíná se na tisících korun. Určitě ne stovkách korun.

Abych tomu rozuměl správně, pokud se bavím například o Macu z posledních let, tak bez investice do dalších věcí u něj mohu uživit reproduktory za 80 tisíc korun bez toho, aniž bych musel použít cokoli dalšího kromě kabelu? Samozřejmě pokud budu pouštět Flac nebo podobné?

Určitě, pokud tedy máte kvalitní záznam, dobrý kabel, který udrží kvalitní přenos.

Pokud tedy člověk už nějaké ty reproduktory má a nejsou to zrovna repráčky za pár stovek korun, čím může vylepšit kvalitu reprodukce, pokud se stále bavíme o přehrávání hudby z Macu?

Velký přínos může mít již zmiňovaný kabel. Je jedno, zda optický či USB. Například my nabízíme USB kabely v rozsahu od pár stovek korun až po desetitisíce korun. Rozdíl u repro může mít i jejich správné umístění a izolace proti vibracím.

A pokud bych chtěl do „sestavy“ reproduktor – počítač přidat nějaký mezičlánek, co by to mělo být?

Teď jsem nedávno podobný případ řešil. Zákazník chtěl pasivní repro k PC. Musel se tedy “řetězec” komponentů o něco rozšířit. Zvuk z PC šel do digitálního zesilovače a z něj pak do reproduktorů. Zesilovač lze ještě rozdělit a připojit externí převodník. Sestava se pak stává více propracovaná a lze ji vylepšovat dál a dál. V případě aktivních repro bych doporučil síťové filtrace. Ty u těchto věcí dokážou zázraky. Je však nutné dodat, že každé vylepšení a každý prvek se chová jinak v domácím prostředí. U někoho má vliv obrovsky, u někoho menší.

Často se setkávám s tím, že někteří čtenáři tvrdí, že zkrátka nepoznají rozdíl a že se domnívají, že podobné „srandy“ jako jsou kabely, předzesilovače a tak podobně jsou zbytečností. Jaká je vaše zkušenost? Musí být člověk vybaven absolutním sluchem, aby poznal rozdíl nebo když k vám dojde a vy jej posadíte k sestavě za deset a za sto tisíc, tak to zkrátka pozná každý?

To slýchávám také často, ale je potřeba si uvědomit, co člověk poslouchá a co má poslouchat. Pokud někoho posadím před sestavu za 10 tisíc korun, 100 tisíc korun a 500 tisíc korun, rozdíl pozná každý. Pokud si sednu k sestavám za 1,5 milionu a za 2 miliony, už musím hledat nuance a detaily, které třeba mně mohou vadit, ale vy je naopak budete vyhledávat. Každý sluch je unikátní a každému vyhovuje něco jiného. To je dobré před výběrem těchto věcí vědět. Velký vliv má na to i žánr, který primárně posloucháte. Jsou značky, které jsou spíše na vážnou hudbu a pak značky, které jsou spíše pro tvrdý rock.

To pak nezbývá lidem nic jiného, než aby si u vás vše poslechli a vybrali přímo dle toho, co uslyší a co jim bude nejvíc vyhovovat. Je tady ta možnost?

Ano, výběr audio systému (je jedno, zda je to stereo či domácí kino) nějakou chvíli zabere. Námi dovážené produkty si mohou zákaznící poslechnout u vybraných prodejců v Česku i na Slovensku.

Mimochodem, když už jsme LsA, zajímal by mě váš osobní názor na kvalitu výstupu zvuku, kterou nabízí iPhone a Macy. Na jaké jsou tato zařízení podle vás úrovni?

Tu otázku řeším i s dodavateli. Jelikož pro poslech v nejlepší formě se používá aplikace Tidal či podobné. Pokud chci používat Apple Music, streamuju prostřednictvím AirPlay či Bluetooth. Apple produkty jsou schopné vysoké kvality, ale dost záleží na aplikaci či zdroji a na výstupních reproduktorech. Kvalita a možnosti se neustále posouvají dopředu, ale vždy vyhrává to, co doopravdy lidé využijí a co je pro ně nejpříjemnější.

Takže pokud chci top kvalitu z Apple zařízení, pak byste pustil Tidal nebo nahrávku v nějakém formátu Flac / Apple Lossless?

Ano, mezi hi-fisty je teď nejpoužívanější Tidal, pro běžné použití Spotify a Apple Music.

V kontextu toho, o čem jsme se bavili, pokud vezmu například dvacet tisíc korun a budu chtít reproduktory k počítači, doporučil byste mi nějaké aktivní repro nebo raději koupit zesilovač a pasivní reproduktory? Platí nějaké pravidlo, kdy je lepší udělat si sestavu a kdy zkrátka propojit jedním kabelem počítač a reproduktor?

Pokud chci jednoduchý systém, co bude dobře hrát, zvolil bych aktivní reproduktory. Další otázkou je, zda budu chtít streamovat do nich například z mobilu nebo budou jen určené pro zvuk z PC.

Pokud už se lidé rozhodnou využít ten stream, jak je to s kvalitou a co mají upřednostnit, pokud jejich systém nabízí více možností?

Základním přenosem je Bluetooth, to může využít vlastník jak vlastník iOS, tak systému Android. Samozřejmě existují i vylepšené verze Bluetooth s různými kodeky. Za další úroveň lze považovat AirPlay a Spotify. Nejvyšší formou je streamování přes wi-fi, kde lze streamovat v maximální kvalitě. Všechny technologie se stále posouvají a přinášejí vyšší kvalitu, hlavně tedy Bluetooth.

Když už se ptám, co si mají pořídit naši čtenáři, zkuste nám říct, co používáte doma vy? Ať už hardware, tak i aplikace a tak podobně.

U PC mám repro KEF LSX. Domácí kino má multikanálový zesilovač a repro KEF série R a vestavěné repro KEF THX. V ložnici systém 3.0 z repro Tannoy. Pro normální poslech (sluchátka a stream) Apple Music, hlavně kvůli AirPlay 2 a možnosti multiroom. Pro testy systému gramofon a Tidal.

Myslím, že to by pro dnešní článek mohlo stačit a budu se těšit na další rozhovor. Děkuju moc Matěji a věřím, že již brzy vymyslíme další zajímavé téma pro naše čtenáře.

Také děkuji Romane za rozhovor a snad to lidem pomůže při budoucí volbě audio systémů. Pokud potřebujete poradit s výběrem, neváhejte nás navštívit na perfectsoundgroup.cz.