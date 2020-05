Jak stříhat video na iPhonu: 5 nejlepších aplikací zdarma, které vám v tom pomohou

Pokud potřebujete někde na cestách rychle sestříhat a upravit nějaké video, tak k tomu v dnešní době už ani nepotřebujete přenosný počítač. Výkon a softwarové možnosti iOS a iPadOS jsou tak skvělé, že střih, úpravu a následný export videa zvládnete jednoduše a během několika minut bez problémů i na vašem iPhonu či iPadu. Pojďme se společně podívat na pět aplikací zdarma pro střih a úpravu videa na vašich přenosných jablečných zařízeních.

iMovie

Byl by hřích, kdybychom na jablečném magazínu ihned v tomto případě nezmínili jablečný amatérský program pro úpravu a střih videa, jenž nese název iMovie. Pokud potřebujete na vašem iPhonu či iPadu rychle pospojovat nějaká videa k sobě, společně s přidáním přechodů, hudby a textových vrstev, tak je iMovie to, co hledáte. Jak už jsem ale zmínil jedná se o amatérský program, tudíž neočekávejte nějaké přehnané funkce a umělou inteligenci. iMovie je prostě a jednoduše základ, který využije většina z nás. Navíc k tomu je tato aplikace vyvíjena jablečnou společností, tudíž je na iPhony a iPady jako dělaná. Všechny aplikace uvedené v tomto článku jsou zdarma a stejně to platí i v případě iMovie, které vám mohu z vlastní zkušenosti jenom doporučit. Před několika měsíci jsme se navíc v iMovie dočkali perfektních aktualizací, které přidaly mnoho funkcí, a také vylepšily pracovní plochu.

Splice

Splice je aplikace, která pochází od společnosti GoPro, jenž vyrábí a vyvíjí stejnojmenné akční kamery. S pomocí této aplikace můžete jednak upravovat soubory, které jsou uložené ve vašem lokálním úložišti, navíc k tomu však můžete využít i soubory z různých služeb – například z Facebooku či Dropboxu. K videu si poté můžete v editoru jednoduše přidat hudbu z vaší iTunes knihovny, popřípadě můžete využít vlastní hudby od GoPro, kdy si můžete vybrat hned několik různých skladeb z více než deseti různých žánrů (pop, rock, reggae a další). Dále si v aplikaci Splice můžete zvolit případnou barvu pozadí, přechody, trvání jednotlivých scén a další. Co se týče samotné editace videa, tak můžete využít hned několika nástrojů – například pro rozdělení či spojení souboru, přidání filtrů, změnu rychlosti, vložení textu a změnu hlasitosti. Možnosti pro úpravu jsou v tomto případě samozřejmostí. Svůj výsledek si můžete uložit, anebo sdílet na sociálních sítích.

Videorama Video Editor

Videorama patří mezi jeden z dalších povedených a solidních aplikací pro editaci, úpravu a další práci s videem. Hned na začátku si můžete zvolit ze tří módů, ve kterých budete upravovat – buď na výšku, na šířku, anebo čtverec (který je samozřejmě ideální pro Instagram). Součástí aplikace Videorama je možnost pro stahování fotografií a videí zdarma, a to z knihovny Pixabay. K dispozici je také stahování video efektů, zvukových efektů, a také hudby bez autorských práv. Co se týče samotné editace, tak vám Videorama nabídne klasickou paletu nástrojů. Nechybí tak možnost pro přidání textu, fotek, hudby či filtrů, samotné video poté můžete jednoduše rozdělit, odstranit, duplikovat, anebo mu přidat přechodový efekt. Videorama ve své verzi zdarma umožňuje editaci v nejvyšším rozlišení 720p, což nemusí všem uživatelům vyhovovat, navíc k tomu se na výsledném videu bude nacházet vodoznak. V plné verzi můžete využít publikace až v 1080p 60 FPS, samozřejmě bez vodoznaku.

Quik

Aplikace Quik je dalším počinem, za kterým stojí společnost GoPro. Jak už název této aplikace napovídá, tak se bude jednak o nástroj, který umožní extra rychlé vytvoření a editaci videa. Pokud tedy potřebujete vytvořit perfektní video za několik sekund a jen pomocí pár klepnutí, tak je Quik pro vás to pravé ořechové. Aplikace Quik není tak úplně plnohodnotným video editorem, jelikož zde nemáte k dispozici funkce pro vlastní úpravy. Namísto toho vám Quik celé video zedituje sám. Po importování vašich videí si stačí vybrat hudbu, grafiku a šablonu a jde se na věc. Quik vám vytvoří video, které si poté můžete lehce upravit. Výsledek můžete jednoduše sdílet na jakoukoliv sociální síť, anebo samozřejmě do paměti vašeho zařízení.

Magisto Video Editor & Maker

Aplikace Magisto se nejvíce soustředí na vytváření videí, které jsou určené pro publikaci na sociálních sítích. Tvorba videa je v rámci aplikace Magisto velmi jednoduchá a svým způsobem také podobná výše zmíněné aplikaci Quik. Za veškerou editaci je tedy zodpovědná umělá inteligence, která si po importu vašich souborů dokáže perfektně pohrát jak s videem, tak také s fotkami, hudbou, textem, efekty a filtry. Vaším úkolem je si pouze vybrat styl finálního videa, a poté jen importovat všechna videa, která chcete použít. Pak si vyberete skladbu a je hotovo. Výsledek můžete jedním kliknutím sdílet na Facebook, Instagram, Twitter či na jakoukoliv jinou sociální síť. Verze zdarma dokáže vytvořit video o maximální délce 2,5 minuty. K dispozici jsou dvě verze předplatného – Professional a Premium. Díky nim získáte možnost vytváření delších videí společně s dalšími vychytávkami. Osobně jsem Magisto nějakou dobu využíval a často jsem byl výsledkem příjemně překvapen.