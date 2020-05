Práce Applu na technologii pro měření krevního tlaku skrze Apple Watch pokračují

Jablečné hodinky jsou takovým pomyslným králem na trhu s nositelnými zařízeními a staly se právoplatným hitem. Za tuto skutečnost může především to, že obsahují celou řadu nadstandardních funkcí, které takřka dokonale monitorují zdravotní stav a míst dokonce nahrazují profesionální zdravotnická zařízení. Přesto Apple ani v tomto bodě nezahálí a naopak se snaží přicházet se stále novými řešeními, které překročí dosavadní hranice a zajistí uživatelům další možnosti. Nejnovějším přírůstkem do portfolia potenciálních funkcí je měření krevního tlaku, které společnost popsala v novém patentu.

Ač jsou Apple Watch rozhodně vítaným společníkem zdravotníků i běžných uživatelů, stále nedokáží poskytnout kompletní portfolio služeb, které by z velké části eliminovaly nutnost chodit k lékaři kvůli rutinním prohlídkám. Většinou jsou k těmto úkonům stále třeba externí zařízení, na něž normální majitel hodinek nedosáhne, která zajistí přesné a lékařsky podložené měření. To by se však mohlo brzy podle nového patentu Applu změnit. Jablečná společnost totiž pod pokličkou pravděpodobně připravuje nový senzor, který by umožňoval efektivně měřit krevní tlak, a to bez použití jakéhokoliv drahého vybavení. Byť se totiž hodinky mohou chlubit precizním snímáním tepu i monitorování srdce, tlak je v tomto ohledu ošemetnější a vyžaduje výrazně přesnější a detailnější informace. Senzor zároveň musí být přiložen přesně na žílu, aby se systém vyhnul případným chybovým hláškám.

Pravidelné měření tlaku i u běžně zdravých jedinců by navíc mohlo výrazně ulevit lékařům, kteří by si jednoduše data z hodinek prohlédli a na základě toho vypracovali diagnózu. Podle patentu by navíc byly Apple Watch schopné detekovat i anomálie jako je hypertenze, tedy zvýšený krevní tlak, a na základě toho odhadnout potenciální zdravotní rizika. Nutno však podotknout, že roli v měření nehrál pouze hardware hodinek, ale i software. Ten by zvyšoval přesnost měření a nelze vyloučit, že by k tomuto účelu bylo využito například strojové učení. To by se průběžně adaptovalo na řadu senzorů a podle toho hodnotilo měření. Zároveň by díky sérii detektorů nehrozilo, že si dotyčný uživatel přiloží senzor špatně, čímž naměřené hodnoty zdiskredituje. Uvidíme, zda se Apple bude držet svých plánů a nakonec s podobnou funkcí přijde. Patent však nehovoří výslovně pouze o Apple Watch, tudíž je možné, že společnost chystá i jiné, komplexnější zařízení.