Levné nákupy z Číny končí, nově zaplatíte DPH a clo na vše

Pokud v posledních dnech sledujete dění okolo čínských tržišť, mezi které patří například AliExpress a další, tak už jste si jistě všimli (pro nás) vcelku negativních novinek. Až doteď jsme za balíčky z čínských tržišť nemuseli platit DPH, tedy pokud jejich cena nepřekročila 22 euro. To se má již brzy změnit (konkrétně od 1.7. příštího roku), jelikož kvůli novele zákona budou zákazníci muset i za ty nejmenší balíčky DPH odvádět. Tímto kontroverzním tématem se ale v tomto článku zabývat nebudeme. Pojďme se společně podívat na to, jak je možné, že jsou zásilky z Číny tak levné, a jak se prodejcům prodej neuvěřitelně levných produktů může vyplatit.

Hned na začátek se dá říct, že produkty jsou v Číně vyráběny na úkor kvality. Na špatnou kvalitu výrobků z Číny upozornilo na začátku roku celkem šest evropských spotřebitelských organizací. Tyto organizace za určitou dobu nakoupily celkem 250 různých produktů, kdy u 165 z nich bylo zjištěno, že jednoduše nevyhovují evropským standardům. Ve vybraných produktech se měla nacházet například powerbanka, u které došlo k roztečení baterie, dětské oblečení, u kterého hrozilo udušení, USB nabíjecí adaptéry, které mohly způsobit požár, a další. Zkrátka a jednoduše řečeno, vše, co na AliExpressu (apod.) koupíte levně, bylo podle organizací nebezpečné.

Avšak ještě před tím, než se začnete do čínských výrobců navážet, že nevyrábí kvalitní produkty, tak je třeba se nad celou touto situací zamyslet. Jsou to právě zákazníci, kteří z Číny nakupují levné a nekvalitní produkty. Představte si, že například vyrábíte dva druhy zmrzliny – první není tak dobrá, ale je levná, druhá je velmi kvalitní, avšak několikanásobně dražší. Vyráběli byste i nadále druhou kvalitní a drahou zmrzlinu, kdybyste za celý den prodali jen jeden její kopeček, zatímco levné zmrzliny byste prodali sto kopečků? Pravděpodobně ne. A ve stejné situaci se nachází i čínští výrobci různých produktů. Jejich nekvalitní produkty mají jednoduše obrovský odbyt, a to především kvůli ceně, kdy zákazník nehledí na kvalitu. I v Číně je, stejně jako v Česku a kdekoliv jinde na světě, nutné platit účty a poplatky, tudíž se zde lidé musí nějak uživit. Dá se říct, že dokud budou Evropané a zbytek světa používat levné a nekvalitní produkty, tak je budou v Číně vyrábět. Zákazníci by se museli zamyslet a začít kupovat drahé věci, aby Čína přestala vyrábět ty levné.

Tím samozřejmě nechci říct, že Čína umí produkovat jen levné „šmejdy“, které vám musí nutně znepříjemňovat život. V dnešní době je prakticky všechno vyráběno v Číně, a to včetně opravdu kvalitních výrobků. Je tedy naprosto na vás, zdali se rozhodnete pro zakoupení deseti nabíjecích adaptérů za 1 dolar/kus, u kterých riskujete například požár a fakt, že vám vydrží jen několik dnů, než se pokazí, anebo zdali se rozhodne pro nákup jednoho kvalitního adaptéru za 15 dolarů, který disponuje ochranou proti zkratu, přehřátí, atd., a který vám vydrží například rok. Většina populace samozřejmě zvolí adaptér za jeden dolar, jelikož je to přece méně, než patnáct dolarů. Levné produkty tedy nejsou nijak testovány, využívají nekvalitní materiály a jejich vývoj není nijak složitý – právě díky tomu mohou v Číně vznikat levné produkty.

Anketa Nakupujete na AliExpress, Ebay a podobných tržištích? Ano 71,30 % Občas 15,74 % Ne 12,96 %

Dalším důvodem, proč je zboží z Číny levné, je fakt, že jej prodejci prodávají přímo ze svých skladů. Nedochází tedy ke klasickému přeprodeji, kdy prodejce nějakou věc odkoupí, poté jej odkoupí další, a nakonec další, kdy u každého tohoto prodeje roste cena, aby „z toho každý prodejce něco měl“. Levné produkty se jednoduše vyrobí v továrně, uloží na sklad a z něj jsou vám zasílány. Navíc k tomu je nutné podotknout, že čínská vláda všechny snahy podnikatelů o export svých produktů podporuje (levné poštovné). Co se týče v úvodu zmíněné novely, tak i s ní se snaží prodejci bojovat. V evropských zemích totiž vznikají různé tuzemské sklady – to pro koncového zákazníka sice neznamená, že nebude platit DPH, ale bude osvobozen od cla a dalších poplatků. Navíc k tomu mu budou balíčky doručovány o mnoho rychleji, jelikož nebudou muset procestovat půlkou světa.