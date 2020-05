7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (15. 5. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

O funkci aplikace Back to the 80’s vypovídá už jen její název. Jejím stažením si totiž zpřístupní hned několik nových samolepek, které následně můžete použít v rámci aplikace iMessage. Samolepky nesou tematiku předmětů z osmdesátých let minulého století, kdy frčely hlavně vinylové desky, diskety, kazety a řada dalších.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Back to the 80s 1 Aplikace se slevou-Back to the 80s 3 Aplikace se slevou-Back to the 80s 2 Vstoupit do galerie

S pomocí aplikace Remote Drive for Mac – Pro dokážete v rychlosti proměnit váš iPhone či iPad ve virtuální úložiště. Tento nástroj vám totiž přímo propojí vaše mobilní zařízení s jablečným počítačem. Díky tomu si můžete procházet například obsah z vašeho Macu a přímo si jej prohlédnout nebo přehrát.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou - Remote Drive for Mac [Pro]5 Aplikace se slevou - Remote Drive for Mac [Pro]4 Aplikace se slevou - Remote Drive for Mac [Pro]1 Aplikace se slevou - Remote Drive for Mac [Pro]3 +2 Fotek Aplikace se slevou - Remote Drive for Mac [Pro]2 Vstoupit do galerie

Aplikace Textkraft Professional se dá označit za profesionální nástroj pro vaše psaní. Aplikace si navíc rozumí s dokumenty z MS Word, nabízí řadu perfektních možností a dokáže vám tak náramně pomoci v případě psaní různých dokumentů, poznámek a dalších. Vaše zápisky navíc můžete exportovat ve formátu PDF a dále sdílet.

Původní cena: 349 Kč (149 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Textkraft Professional 1 Aplikace se slevou-Textkraft Professional 5 Aplikace se slevou-Textkraft Professional 4 Aplikace se slevou-Textkraft Professional 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Textkraft Professional 2 Vstoupit do galerie

V období současné pandemie je velice důležité, abychom se co možná nejvíce zdržovali doma. Ačkoliv už došlo k otevření fitcenter, stále existuje několik variant, jak si kvalitně zacvičit doma. S tímto vám pomůže aplikace Gymster+ Weight Lifting Log. Ta slouží jako váš deník vašeho cvičení, sbírá důležitá data a dokáže vám pomoci s vaším plánem.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Gymster Plus Weight Lifting Log 2 aplikace-se-slevou-gymster-plus-weight-lifting-log7 Aplikace se slevou-Gymster Plus Weight Lifting Log 1 Aplikace se slevou-Gymster Plus Weight Lifting Log 4 +3 Fotek Aplikace se slevou-Gymster Plus Weight Lifting Log 3 Aplikace se slevou-Gymster Plus Weight Lifting Log 5 Vstoupit do galerie

Evropané se častokrát Američanům posmívají za to, že se absolutně ztrácí v zeměpisu. Nalejme si ale čistého vína. Vyznáte se ve státech USA? S pomocí zábavné edukativní hry Geography Duel se můžete parádně otestovat a také vyzvat vašeho přítele. Hra samozřejmě nabízí celý svět, přičemž Spojené státy americké ještě dělí na 50 ikonických států.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Geography Duel 1 Aplikace se slevou-Geography Duel 5 Aplikace se slevou-Geography Duel 4 Aplikace se slevou-Geography Duel 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Geography Duel 2 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, ve hře Story of a Gladiator se zhostíte role gladiátora, který teprve hledá svůj osud. V aréně budete muset čelit vlnám nepřátel, přičemž za jejich zabití získáte mince, za které si koupíte lepší vybavení a vybudujete si tak svou slávu. Následně jako šampion vstoupíte do legendárního Kolosea, kde předvedete vaše dovednosti.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Story of a Gladiator 1 Aplikace se slevou-Story of a Gladiator 2 Aplikace se slevou-Story of a Gladiator 3 Aplikace se slevou-Story of a Gladiator 4 +2 Fotek Aplikace se slevou-Story of a Gladiator 5 Vstoupit do galerie

Co takhle se vžít do role nájemného zabijáka, legendárního Agenta 47? Ve hře Hitman Sniper se chopíte role samotného hitmana a vaším úkolem bude eliminovat vaše cíle s použitím odstřelovací pušky. Hra nabízí hned několik zajímavých misí a dokonce vám nabídne nekončící souboj s přicházejícími nemrtvými, kteří se jen tak zastavit nenechají.

Původní cena: 25 Kč (9 Kč)