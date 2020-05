7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (15. 5. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Dnes se pravděpodobně v každé domácnosti nachází bezdrátové připojení WiFi. Je ale velice důležité, abyste svou bezdrátovou síť měli zabezpečenou. S tímto vám dokáže pomoci aplikace WiFi Guard, pomocí které můžete proskenovat vaši síť a případně zjistit různé nedostatky.

Původní cena: 249 Kč (99 Kč)

Jestliže se zajímáte o svět astronomii, nebo byste se naopak rádi začali v tomto oboru vzdělávat, rozhodně byste se měli podívat na aplikaci SkySafari 6. S pomocí této aplikace se totiž můžete podívat na většinu doposud objevených vesmírných těles, přečíst si o nich řadu informací a postupně se tak vzdělávat.

Původní cena: 249 Kč (179 Kč)

Aplikace Color Wheel cílí na na všechny návrháře, designéry, vývojáře webových aplikací a ostatní, kteří při své práci potřebují znát přesné barvy. Jedná se totiž o obyčejnou barevnou paletku, pomocí které můžete vybrat tu pravou a ideální barvu pro vaši práci.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Co takhle si zpříjemnit současnou dobu nějakou zábavnou závodní hrou? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, možná by vás mohla zaujmout hra FLASHOUT 3D. V této hře se totiž podíváte do vzdálené futuristické budoucnosti, kde se chopíte volantu našlapaného vozidla a budete mít jediný cíl – porazit vaše protivníky.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Pokud se věnujete matematice a hledáte spolehlivý nástroj, který by vám pomohl řešit její otázky, vaše pohledy by měly rozhodně směřovat na aplikaci Math Calculator – Math Formula. Tato aplikace si totiž poradí s řadou výpočtů, různými grafy, rovnicemi, vzorci a řadou dalších.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Napadlo vás někdy, že byste se začali učit nový jazyk a uvažovali jste o čínštině? V tomto směru by vám dokázala pomoci aplikace Chinese FlashCards. Ta se totiž pyšní rozsáhlou databází a dokáže vás naučit téměř šest tisíc slovíček, které jsou navíc doplněny o kvalitní audionahrávky. Díky těm můžete perfektně zapracovat na vaší výslovnosti a celkové fonetice.

Původní cena: 379 Kč (129 Kč)

Nekteří z vás se již možná někdy setkali s rekonstrukcí domu. Co ale se na samotnou rekonstrukci podívat skutečně do hloubky a pokusit se o co možná nejlepší výkon? Přesně tohle se stane vaším úkolem ve hře House Flipper. V rámci této hry totiž budete kupovat staré domy, které následně kompletně opravíte prodáte s příslušnou provizí. Nevyhnete se tak úklidu, úpravám interiéru a exteriéru, opravám elektriky a řadě dalších.