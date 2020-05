Služby Applu se dočkají nových vylepšení. Uživatelé je ale nepocítí

Podle nejnovějších zpráv, které pochází z magazínu Protocol, to vypadá, že se Apple pokusí v nejbližší době nějakým způsobem vylepšit své cloudové služby. Nasvědčuje tomu fakt, že Apple za posledních pár měsíců najal hned několik softwarových inženýrů, aby společně posunuli kalifornského giganta dopředu, a to především na poli cloudu. Nutno však podotknout, že změny nepocítí ani tak uživatelé. Apple má nejspíše v plánu se svým cloudem „dohnat“ Amazon.

Jak jsem zmínil v úvodním odstavci, tak Apple sice chystá u své cloudové služby určité změny, avšak uživatelé je nikterak nepocítí. Vzhledem k tomu, že jablečné služby a cloud stále rostou, tak je nutné k tomuto přizpůsobovat také chod těchto služeb. K tomu patří využívání nejnovějších technologií, a to jak na poli softwaru, tak na poli hardwaru. K tomu by měli být nápomocni čtyři noví zaměstnanci, které Apple let „naverboval“, a to ze společností AWS, Docker a dalších. Konkrétně se jedná o Michaela Crosbyho, který v minulosti pracoval ve společnosti Docker. Ten se stal součástí Applu tento rok a již pilně pracuje na zdokonalování cloudových služeb. Mezi další nové zaměstanance patří například Aran Gupta, který se k Applu přidal letos v únoru. Třetím naverbovaným je Maksym Pavlenko, bývalý zaměstnanec AWS, jenž pracoval na AWS Fargate. Posledním novým zaměstnancem je Francesc Campoy, bývalý zaměstnanec Googlu. Ten bude pracovat na Kubernetes u Applu.

Pro Apple jsou služby v posledních letech velmi důležité – nasvědčuje tomu například uvedení nových služeb Apple Arcade a Apple TV+. V dnešní době už není obvyklé jablečná zařízení (především iPhone) měnit každý rok. Lidem tak iPhony vydrží hned několik let – a Apple musí tuto finanční ztrátu někde „nahnat“. Rozhodl se vydat cestou služeb, které za několik málo měsíců od uvedení využívá hned několik miliónů lidí. To pro Apple znamená, že se musí čím dál tím více soustředit na zdokonalování svých služeb, s čímž se pojí také nabírání nových zaměstnanců, kteří dokáží služby vylepšit „za oponou“.