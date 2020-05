Slováci už nemusí do státní karantény: Mohou využít aplikaci pro iPhone

Poslední týdny prakticky neustále ukazují, jak skvělá je minimálně z hlediska technologické vybavenosti dnešní doba. Právě díky technologiím je totiž nynější pandemie koronaviru zvládnutelnější než kdykoliv předtím. Skvělým důkazem může být i čerstvé rozhodnutí slovenské vlády, díky kterému velmi pravděpodobně nebudou muset Slováci vracející se ze zahraničí do státní čtrnáctidenní karantény. Místo toho si “užijí” karanténu domácí, ve které na ně bude dohlížet mobilní aplikace pro iOS a Android.

Možnost chytré mobilní karantény místo povinné státní schválila dnes slovenská vláda, nyní jí ještě bude muset potvrdit tamní parlament. Pokud projde i u něj, což se očekává, od pondělí 18. května by měli mít Slováci vracející se ze zahraničí možnost hned na hranicích si nainstalovat mobilní aplikaci, přes kterou je bude následně stát sledovat, zda karanténu dodržují. Toto sledování bude trvat 14 dní – tedy stejnou dobu, na kterou musí nyní Slováci do karantény státní. Pokud pak navrátilec aplikaci odmítne, putuje automaticky právě do státní karantény, jako je tomu nyní.

V tuto chvíli není zatím zcela jasné, zda bude chytrá karanténa v podání Slovenska vázána na místo trvalého bydliště, či si bude moci člověk vybrat, kde následujících čtrnáct dní po svém návratu ze zahraničí stráví. Slovenský ministr zdravotnictví totiž řekl pouze to, že se člověk v karanténě nebude smět vzdálit z místa povinné karantény. Pod tím si však samozřejmě lze představit leccos. Jasno nicméně bude už v pondělí, kdy má vláda dodat ohledně novinky další detaily. Už nyní se však dá s jistotou říci, že Slováci tuto možnost zajisté přivítají, jelikož podmínky státní karantény nejsou zrovna skvělé – ať už z hlediska stravy, kvality ubytování či časových prodlev u testů a tak podobně. Stát pak samozřejmě ušetří.