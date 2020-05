Peklo zamrzlo. Facebook začal na iPadu konečně podporovat multitasking

Peklo zamrzlo. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat nejnovější aktualizace aplikace Facebook na iPadOS. Ta totiž konečně oficiálně přináší podporu multitaskingových funkcí Split View a Slide Over, které již dlouho podporuje naprostá většina větších aplikací. Facebook si však dal se zavedením novinky na čas.

Hned na úvod je potřeba podotknout, že si zřejmě někteří z vás již obě funkce v iPadové aplikaci Facebooku užívají již dlouhé týdny či měsíce. Zuckerbergova společnost je totiž již relativně dlouho testuje a to zcela veřejně mezi lidmi. Až nyní se však umoudřila a zpřístupnila ji naprosto všem. Co naplat, že podporu funkci nabízí iPady už od dob vydání iOS 9. Update, který podporu oficiálně přináší, nese označení 269.0 a ke stažení je již od dnešní noci. Jak už to však u updatů bývá, v App Store se vám může kvůli postupnému uvolňování ze strany Facebooku aktualizace zobrazit až v horizontu několika následujících hodin či snad dnů. Ani my v redakci jsme bohužel neměli při psaní tohoto článku update, který novinku zpřístupňoval, k dispozici a to na žádném iPadu. Jakmile update nainstalujete, bude Facebook možné multitaskingově využívat přesně tak, jako aplikace, které Split View a Slide Over již podporují.