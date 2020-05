Nově představený Unreal Engine 5 bude podporovat Macy i iPhony

Nová generace konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X se kvapem blíží, což donutilo vydavatele a vývojáře popohnat příchod nových technologií a po dlouhých letech začít pracovat na něčem revolučním, co vytře hráčům zrak a bude se na next-gen zařízeních pořádně vyjímat. Studio Epic Games má v tomto ohledu jasno a konečně přispěchalo s novým Unreal Enginem, který je sice směřován zejména na PlayStation, ale svůj debut si pochopitelně užije i na PC, Macu a dokonce také iOS. A aby toho nebylo málo a hráči byli pořádně navnaděni, připravili si tvůrci také několik realistických ukázek, které se mohou pochlubit neuvěřitelnou precizností detailů a nadčasovým vizuálem.

Herní grafika se sice pořád posouvá a vylepšuje, ale dlouhá léta tu chybělo něco, co by vyrazilo hráčům i recenzentům dech a názorně předvedlo, že se herní průmysl posunul o několik světelných let do budoucnosti. Za tuto částečnou stagnaci mohly především konzole staré generace, kvůli nimž museli vývojáři dbát na kompromisy a držet se, co se vizuální stránky týče, zkrátka. Nová generace v čele s PlayStation 5 a Xbox Series X se ale pomalu blíží, což vyklidilo ambiciózním studiím cestu a vypadá to, že se máme opět na co těšit. Nejvíce se v tomto ohledu předvedlo Epic Games, které nezůstalo jen u slibů a slov, ale vytasilo se nečekaně s novým Unreal Enginem 5, jenž má sloužit jako první vlaštovka skokového pokroku herního průmyslu.

Ač by se mohlo na první pohled zdát, že se jedná o pouhé PR a plané sliby, které jsme tu slyšeli již před několika lety, je tomu právě naopak. Své tvrzení studio Epic Games dokázalo několika ukázkami, kde realistický engine předvádí a jasně ukazuje jeho nevídané možnosti. Grafika se totiž nápadně blíží úrovni CGI, což by znamenalo výrazný posun oproti poněkud limitujícímu a omezenému Unreal Enginu 4. Zároveň je nutné podotknout, že ukázky neběží na dobře schovaném, neuvěřitelně výkonném PC, nýbrž na nativním hardwaru PlayStation 5. Kromě nadčasových detailů navíc engine disponuje ještě dvěma novými technologiemi, a to virtualizovanou geometrií a texturami.

To v praxi znamená, že vývojáři mohou do hry importovat celou řadu textur a objektů v ultra vysokém, až filmovém rozlišení a následně je libovolně využít. Stejně tak nechybí dynamická globální iluminace a adaptivní světelné změny, které se budou měnit automaticky podle scén. Tak či onak, na příchod Unreal Enginu 5 si počkáme až do roku 2021, kdy bude k mání jak na konzolích nové generace, tak té staré, avšak tam se dají očekávat jisté změny a kompromisy. Podpory se dočká také PC, Mac a dokonce i iOS a Android. Epic Games zároveň slibuje větší variabilitu a dostupnost enginu i pro menší, nezávislá studia, kterým odpustí poplatky za komerční využití až do výše jednoho milionů dolarů v prodejích, což je více než velkorysá nabídka.