Michael Jackson chtěl koupit Apple

Na to, že společnost Apple čas od času provede akvizici jiné firmy, jsme jistě všichni zvyklí. To, že by někdo jiný chtěl odkoupit Apple, již ale tak obvyklé není. Tento nápad měl ale například zpěvák Michael Jackson, který chtěl kromě Applu odkoupit také Disney Studios a Marvel Comics. Ve své nejnovější knize s názvem „Michael Jackson The Real Story“ se o tom zmiňuje Jacksonův bývalý manažer a přítel Dieter Wiesner.

Wiesner v jedné z kapitol své publikace popisuje, jak zpěvák počátkem devadesátých let minulého století oslovil hned několik švýcarských a německých finančních institucí ve snaze získat jednu miliardu dolarů. Za tu si pak chtěl koupit své oblíbené značky. Kniha Dietera Wiesnera Michael Jackson: The Real Story vychází v elektronické podobě. Jedná se o interaktivní publikaci, jejíž součástí jsou kromě jiného také dokumenty nebo třeba různé hlasové nahrávky. Na jedné ze zmíněných nahrávek lze slyšet zpěvákův hlas, jak říká:“Tady je Michael Jackson. Až dostanete tuto zprávu, okamžitě mi zavolejte. Chci s vámi mluvit o něčem přísně tajném! Potřebuji německou nebo švýcarskou banku, chci dát dohromady miliardu dolarů, ale je potřeba to provést zcela v tajnosti. Chtěl bych provést neuvěřitelnou akvizici“. A právě za touto akvizicí se měl podle manažera skrývat Apple.

Dieter Wiesner byl Jacksonovým manažerem sedm let – až do roku 2003. O detaily ze života zesnulého kontroverzního populárního zpěváka se Wiesner s veřejností podělil v minulosti již několikrát. V roce 2009 například promluvil o tom, jak Jacksona vzrostla míra užívání návykových látek poté, co v jednom televizním pořadu zazněla zmínka o jeho spaní s dětmi v jedné místnosti. „Zlomilo ho to. Zabilo ho to,“ uvedl tehdy Wiesner, a dodal, že právě zmíněný pořad stál na počátku cesty ke zpěvákovu předčasnému skonu. Wiesner Jacksona označuje za vizionářského génia a milujícího otce, který měl vždy starost o svou rodinu i o své přátele, a který měl jen pramálo společného s Jacksonem, jakého líčila média.

