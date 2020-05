Když na iPhonu (či iPadu) hrajete nějaké hry, tak se předpokládá, že při hraní nechcete být rušeni. Veškeré notifikace, volání a ostatní rušivé elementy vás totiž při hraní mohou nespočetněkrát vyrušit. Zbavit se těchto elementů můžete jednoduše, a to aktivací režimu nerušit. Jak ale režim nerušit aktivovat automaticky pokaždé, co nějakou hru zapnete? Odpověď je jednoduchá – stačí, abyste využili aplikace Zkratky a automatizací, kterých jsme se dočkali v iOS 13. Pojďme se tedy společně v tomto článku podívat, jak na to.

Jak nastavit, aby se na iPhonu aktivoval režim nerušit po spuštění hry

Pokud chcete na vašem iPhonu či iPadu automaticky aktivovat režim nerušit po spuštění hry, tak se prvně přesuňte do nativní aplikace Zkratky. Pokud tuto aplikaci nemáte nainstalovanou, tak ji stačí stáhnout na App Storu – stačí klepnout na tento odkaz. Jakmile aplikaci spustíte, tak se ve spodním menu přesuňte do sekce Automatizace. Nyní v pravém horním rohu klepněte na ikonu +, a poté klepněte na možnost Vytvořit osobní automatizaci. V novém okně poté sjeďte úplně dolů a klepněte na možnost Otevřít aplikaci. Nyní u kolonky Aplikace klepněte na Vybrat. Ze seznamu aplikací poté zaškrtněte všechny hry, u kterých chcete, aby se režim nerušit aktivoval. Vpravo nahoře po zaškrtnutí všech her klepněte na Hotovo, a poté na Další. V dalším okně zvolte možnost Přidat akci a z menu, které se zobrazí, rozklikněte možnost Skripty, a poté Nastavit režim nerušit. Nyní klepněte na možnost Vypnout, čímž se funkce změní na Zapnout. Pak klepněte na Další vpravo nahoře a nakonec nezapomeňte deaktivovat možnost Zeptat se před spuštěním, aby se automatizace aktivovala bez zeptání se. Na závěr stačí vpravo nahoře klepnout na Hotovo.

Nyní je nutné ještě přejít do Nastavení -> Nerušit, kde si režim nastavte tak, aby vás nikdo nerušil. Doporučuji tedy v kategorii Vypnout zvuk aktivovat možnost Vždy, povolená volání si poté úplně vypněte, anebo si nastavte jen vybrané kontakty. Jakmile nějakou hru dohrajete, tak je nutné, abyste režim nerušit ručně deaktivovali. Neexistuje jednoduchá možnost, díky které by se mohl režim nerušit automaticky deaktivovat po opuštění aplikace.